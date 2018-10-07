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Yabancı futbolcuların sözleşmeleri döviz cinsinden yapılabilecek

Türkiye'deki spor kulüplerinde forma giyen yabancı sporcuların sözleşmeleri döviz cinsinden yapılabilecek. döviz üzerinden anlaşma yapan Türk sporcuların sözleşmeleri ise Türk lirasına çevrilecek

07 Ekim 2018 Pazar, 09:56 | Güncelleme: AA

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında Karar ile ilgili Türkiye'de yerleşik kişilerle döviz cinsinden yapılan sözleşmelerin Türk lirasına çevrilmesi kararlaştırılmıştı. Bu kararnamenin ardından Hazine ve Maliye Bakanlığı, istisnai durumları netleştirdi.

Türkiye'de yerleşik kişilerin dövize endeksli gayrimenkul, menkul, iş, hizmet sözleşmeleri yapmasının önüne geçen ve mevcuttaki sözleşmelerin Türk lirasına çevrilmesine ilişkin esaslar belirlendi.

Türk parasının kıymetini korumaya yönelik mevzuatta gidilen düzenlemeye göre yabancı futbolcuların sözleşmesi döviz cinsinden olabilecek.

Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğin ilgili maddesinde, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile vatandaşlık bağı bulunmayan Türkiye'de yerleşik kişilerin taraf olduğu iş sözleşmelerinde, sözleşme bedelinin ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülüklerinin döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırılması mümkündür." ifadeleri yer aldı.

YERLİLERİN SÖZLEŞMESİ TÜRK LİRASINA ÇEVRİLECEK

Spor kulüpleriyle döviz üzerinden anlaşma yapan Türk sporcuların sözleşmeleri Türk lirasına çevrilecek.

Sözleşmelerde iki tarafın anlaşması baz alınacak. Ancak taraftar arasında mutabakat sağlanamazsa 2 Ocak 2018'den önce akdedilen sözleşmelerdeki döviz bedelinin Türk lirasına çevrilmesinde, 2 Ocak'taki Merkez Bankası efektif satış kuru esas alınacak. Taraflar anlaşırsa, farklı bedeller üzerinden de Türk lirasına geçiş yapabilecek. Yeni belirlenen bedeller, her yıl Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) tüketici fiyat endeksindeki (TÜFE) artışa göre belirlenecek.

Söz konusu dönemde dolar 3,77 lira, avro ise 4,54 liradan satılıyordu.

 

 

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Yorumlar 1
  • Misafir 10 dakika önce
    ne anlamı kaldı ki..
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