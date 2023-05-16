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Yabancı kuralı Fenerbahçe'ye avantaj sağladı

Türkiye Futbol Federasyonu’nun yabancı kontenjanında 8+3’te devam etme kararının ardından, kadrosunda öne çıkan yerli isimler bulunması sebebiyle Fenerbahçe avantajlı takımlardan birisi haline geldi

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HABERTURK.COM / Ajanslar
  • Yabancı kuralı Fenerbahçe'ye avantaj sağladı

    Türkiye Futbol Federasyonu, yeni yabancı sayısı kararını açıkladı.
  • Yabancı kuralı Fenerbahçe'ye avantaj sağladı

    Yeni sezonda yabancı kuralı, 8 artı 3 şeklinde devam edecek.
  • Yabancı kuralı Fenerbahçe'ye avantaj sağladı

    Sarı lacivertliler, yabancı kontenjanı ve yerli kalitesi anlamında rakiplerine göre avantajlı olarak değerlendiriyor.
  • Yabancı kuralı Fenerbahçe'ye avantaj sağladı

    Fenerbahçe’nin kadrosunda A Milli olan ya da A Milli Takım’a aday 10 oyuncu bulunuyor.
  • Yabancı kuralı Fenerbahçe'ye avantaj sağladı

    Altay Bayındır, İrfan Can Kahveci, Ferdi Kadıoğlu, Arda Güler, Samet Akaydın, İsmail Yüksek, Mert Hakan, Serdar Aziz, Emre Mor ve İrfan Can Eğribayat sarı lacivertlilerde ön plana çıkan yerli isimler.
  • Yabancı kuralı Fenerbahçe'ye avantaj sağladı

    Genç oyuncular Bora Aydınlık ve Emre Demir'in, önümüzdeki sezon sarı lacivertli takımdaki rotasyona girmesi bekleniyor.
  • Yabancı kuralı Fenerbahçe'ye avantaj sağladı

    Ayrıca mevcut kadroda yer alan Nazım Sangare ve Serdar Dursun'la yolların ayrılma ihtimali bulunurken, Fenerbahçe yönetiminin yerli isimlerle kadroyu güçlendirmeye devam etmek istediği de öğrenildi.

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