TFF'nin 14 yabancı kuralının gelecek sezondan itibaren kademeli olarak düşürülmesi için aldığı karara tepkiler sürüyor! Süper Lig ekiplerinden başta Kasımpaşa ve Galatasaray'ın ardından karara itirazda bulunan kulüp sayısı 10'a çıktı. BtcTurk Yenşi Malatyaspor da itirazlarını TFF'ye sundu.

Daha önce Kasımpaşa, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Başakşehir, Sivasspor, Alanyaspor, Göztepe ve Alanyaspor da yabancı kuralının düşürülmesine itiraz etmişti.

Takımların itiraz dilekçelerinde takımların yabancı sayısında kademeli olarak düşüşten yana oldukları ancak sezon bitiminden bir ay sonra yeni sezonun başlayacak olması ve kontratları devam eden oyuncular nedeniyle bu kararın uygulanamaz olduğu belirtildi.

Süper Lig ekiplerinin bu konunun makul bir sürede kulüplerin de fikirleri alınarak makul bir sayıya inmesine itiraz etmedikleri, üslup ve usul açısından kararı doğru bulmadıkları kaydedildi.