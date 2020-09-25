Yabancı modeller Kapadokya'da pekmez kaynatıp salça yaptı

AA

Bu yıl ikincisi gerçekleştirilecek etkinlikte, 2021-2022 yılı bahar ve sonbahar kreasyonlarının tanımı için Kapadokya'da bir araya gelen 36 ülkeden 40 moda tasarımcısı ve model, hem bölgenin doğal, tarihi ve kültürel güzelliklerinin bulunduğu alanları geziyor hem de kışlık hazırlıkların yapıldığı köylerin yaşamını deneyimliyor.

Bölgenin kültürel zenginliğini moda sektörüne tanıtmayı amaçlayan etkinlikte, Ürgüp ilçesine bağlı köyleri ziyaret eden konuklar, yöresel kıyafetler giyip pekmez kaynattı, salça yaptı ve hasat edilen kabaklardan köylü kadınlarla birlikte çekirdek çıkardı.

Köy hayatının inceliklerini öğrenen Hollandalı model ve ses sanatçısı Hind Hakki, AA muhabirine yaptığı açıklamada, köyde kadınların yürüttüğü bazı çalışmalara eşlik ettiğini ve büyük keyif aldığını belirtti.

Köy yaşamının zorluklarına şahit olduğunu, yiyecek üretiminin meşakkatli aşamalardan geçtiğini öğrendiğini ifade eden Hakki, edindiği tecrübeler ışığında bundan sonraki yaşamında özellikle çiftçileri daha çok saygıyla anacağını söyledi.

Hakki, ilk defa köyde yapılan işlere katıldığını aktararak, şöyle konuştu:

"Burada köy yaşamının içine dahil olarak önemli bir tecrübe ediniyorum. Köylerde gerçekten de kadınların çok çalıştığını öğrendim. Normalde yiyecekleri bir an elinize alıyorsunuz ve hızlıca düşünmeden tüketiyorsunuz. Hepimiz yemek yemeyi elbette çok severiz. Ancak burada bunların nasıl hazırlandığını yani geri planını gördüm ve çok etkilendim. Burada insanlar ortaya bir ürün çıkarmak için saatlerce çalışıyor, bu duruma saygı duymak zorundayız. Genel olarak bu bölgedeki atmosfer çok heyecan verici ve şaşırtıcı. Türk halkı çok kibar ve misafirperver, saygılı, sıcak ve içten olduklarını söyleyebilirim. Köy yaşamının ve genel olarak bu bölgenin çok güzel olduğunu da söylemem gerekiyor."

- "Köyde yaşayan kadınlar çok çalışıyor"

Güney Amerika ülkelerinden Surinam'dan etkinliğe katılmak için gelen Latoya Rijssen ise köylerde hayatın nasıl sürdüğünü tecrübe etmenin yanı sıra heyecan duyarak çalışmalara eşlik ettiğini kaydetti.

Kapadokya'nın doğal güzelliklerine hayran kaldığını, seyahat ettiği başka ülkelerde benzer manzara ile hiç karşılaşmadığını anlatan Rijssen, "Köyde vakit geçirmek çok güzel ama buranın bir parçası olmak daha güzel. Burada daha önce karşılaşmadığım bir tecrübe ile karşı karşıyayım. Köyde yaşayan kadınlar gerçekten de çok çalışıyor, buna şahit oluyorum." diye konuştu.

Rus model Lena Ryzhakova da hem Kapadokya'nın hem de yöre köylerinin cazibe sahibi olduğunu dile getirdi.

Köyde pekmez yapımından, salça hazırlanışına kadar çeşitli işleri mutluluk duyarak yaptığını belirten Ryzhakova, şunları anlattı:

"Kapadokya göz alıcı bir güzelliğe sahip. Köyleri de güzel ve buradaki insanların hayatlarını kazanmak için nasıl çalıştıklarını görüyoruz. Nasıl üretim yapıyorlar ve keyifli bir şekilde yiyecekleri nasıl üretiyorlar, bunları görme imkanım oluyor. Kabak çekirdekleri ile uğraşan kadınla sohbet edip ona yardım ettim. Moda haftası için geldiğim Kapadokya'da köy hayatı benim için çok eğlenceli geçiyor. Köyde yaptığım çalışmalar bana çok büyük mutluluk verdi."

Pazar gününe kadar köylerde benzer etkinliklere katılıp, bölgenin tarihi ve turistik merkezlerini ziyaret edecek olan konuklar, Ürgüp'teki kayadan oyma bir konaklama tesisinde yeni kreasyonların tanıtımı için podyuma çıkacak.