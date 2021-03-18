Yabancı öğrenciler Çanakkale şehitleri için klip hazırladı

AA

Üniversiteden yapılan açıklamada, dünyanın dört bir yanından Türkiye'ye eğitim için gelen ve Sakarya Üniversitesinde öğrenim gören öğrencilerin, Çanakkale için söyledikleri "Eledim Eledim" adlı ağıtla savaşın acıları ve o kutlu zaferin geliş hikayesini yüreklere kazıdığı belirtildi.

Kliple zaferin ruhuna uygun bir anma gerçekleştirildiği aktarılan açıklamada, uluslararası öğrencilerle gerçekleştirilen "Türkçe İçin Söyle" projesi kapsamında daha önce de farklı türkülerin seslendirildiği, bu projenin dördüncüsünün Çanakkale Zaferi'ne ithaf edildiği kaydedildi.

Sosyal medyada da paylaşılan klip, beğeni topladı.