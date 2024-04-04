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        Haberler Ekonomi Borsa Yabancı seçim haftasında borsada net alım yaptı - Borsa Haberleri

        Yabancı seçim haftasında borsada net alım yaptı

        Yurt dışında yerleşik kişiler, geçen hafta 266,7 milyon dolarlık hisse senedi aldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.04.2024 - 15:14 Güncelleme: 04.04.2024 - 15:14
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        Yabancı seçim haftasında net alım yaptı
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        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri açıklandı.

        Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 29 Mart haftasında net 266,7 milyon dolarlık hisse senedi, 111,5 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ve 6,6 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senedi (ŞBS) aldı.

        Yurt dışında yerleşik kişilerin 22 Mart itibarıyla 34 milyar 36,4 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 29 Mart'ta 34 milyar 69,9 milyon dolara yükseldi.

        Aynı dönemde yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku 2 milyar 219,6 milyon dolardan 2 milyar 386,1 milyon dolara ve ŞBS stokları 105,8 milyon dolardan 112,5 milyon dolara çıktı.

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