Yabancı sürücü belgesinin Türkiye'de kullanılma süresi 2 yıla çıkarıldı

AA

Türk vatandaşları, dış ülkelerden aldıkları sürücü belgeleriyle Türkiye'ye giriş yaptıkları tarihten itibaren en fazla 2 yıl süreyle araç kullanabilecek.

TBMM Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Alt Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Zafer Sırakaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yurt dışında yaşayan yaklaşık 6,5 milyon Türk vatandaşının sağlıktan ulaşıma, hukuktan ekonomiye, iş hayatından ticarete pek çok alanda, yaşadıkları ülkelerde ve Türkiye'deki işlemlerini, hayatlarını daha kolay hale getirmek için her alanda yasal düzenlemeleri hayata geçirmeye devam ettiklerini söyledi.

Türkiye'nin pandemi sürecinde sağlık tedbirleri açısından en güvenilir ülkelerden biri olduğunu tüm dünyaya kanıtladığını dile getiren Sırakaya, Türkiye'nin, bu zorlu süreçte Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında atılan adımlarla bölgesinin huzur ve sağlık adası haline geldiğini belirtti.

Sırakaya, "Bizlere mahşeri, dünyanın geri kalanına ise kıyameti hatırlatan koronavirüse karşı Türkiye bir taraftan dünyaya insanlık, vicdan, merhamet dersi verirken diğer taraftan da aldığı tedbirlerle vatandaşlarının sağlıklarını güvence altına aldı. Bunun en açık kanıtı ise rakamlar." dedi.

Türkiye'de Kovid-19 nedeniyle şu ana kadar vefat eden vatandaşların sayısının 4 bin 630'a yaklaştığına dikkati çeken Sırakaya, 100 bin nüfus başına vefat oranının 4,63 olduğuna işaret etti. Bu oranın, Belçika'da Türkiye'nin 17 katı, İspanya'da 12 ve İngiltere'de 10 katı olduğunu belirten Sırakaya, "Ülkemizde her 100 vakanın yalnızca 3'ü vefat ederken, örnek vermek gerekirse Fransa'da her 100 vakanın 18'i vefat etti. Bu muazzam başarıda Sağlık Bakanlığımız ve sağlık personelimizin insanüstü gayreti ve vatandaş-devlet iş birliğimiz büyük rol oynamıştır." diye konuştu.

Türkiye'de Kovid-19'a karşı başarıyla yönetilen iki aylık sürenin sonunda günlük vaka artış sayılarının inişe geçtiğini hatırlatan Sırakaya, bu nedenle artık kısıtlayıcı tedbirler gevşetilerek normal hayata dönmek için çeşitli yol haritalarının hayata geçirilmeye başlandığını kaydetti.

Sınır kapılarının açıldığı bu günlerde yurt dışından ülkelerine gelmek için can atan vatandaşların yüzünü güldürecek, tatillerini bölmeden yapmalarını sağlayacak yeni bir düzenlemeyi hayata geçirmenin mutluluğunu yaşadıklarını bildiren Sırakaya, Karayolları Trafik Yönetmeliği'nde yapılan değişiklikle yılın belli bir kısmını yaşadıkları yabancı ülkelerde, kalan kısımlarını da ülkelerinde geçiren vatandaşların ehliyet işlemlerinin kolaylaştırıldığını söyledi.

Türk vatandaşları ve Mavi Kartlıların, yurt dışında aldıkları sürücü belgeleriyle Türkiye'ye giriş yapıldığı tarihten itibaren en fazla 1 yıl süreyle araç kullanılabildiğini anımsatan Sırakaya, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda Karayolları Trafik Yönetmeliği'nde yaptığımız değişiklikle yurt dışından gelen vatandaşlarımız ve Mavi Kartlılar artık yabancı ülkelerden aldıkları ehliyetlerle Türkiye'de 2 yıl boyunca hiçbir işlem yapmadan araç kullanabilecekler. Vatan hasretiyle yanan ve araçlarıyla binlerce kilometre yol kat ederek ülkelerine, memleketlerine, ana vatanları Türkiye'ye araçlarıyla gelen vatandaşlarımıza yönelik bu yeni düzenlememiz hayırlı uğurlu olsun."