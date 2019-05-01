Nevita International Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Akbal, İlk çeyrekte yabancıya konut satışından 1.3 milyar dolar gelir elde edildiğini söyledi. Yabancı yatırımcıların yılın ilk çeyreğinde Türkiye'den 9 bin 618 konut aldığını belirten Akbal "(Yabancılar) Ev başına ortalama 135 bin dolar ödeme yaptı. İlk çeyrekte yabancıya konut satışından elde edilen gelir 1,3 milyar dolar oldu." dedi. Akbal, aslında gelirin yabancıların mobilya, beyaz eşya, perde, halı gibi konut için aldığı diğer eşyalarda çok daya yüksek olduğunu anlattı.

'YIL GENELİNDE 150 BİN DOLARI BULUR'

Akbal, "Geçen yıl 148 bin dolara satılan ortalama bir gayrimenkulü 2019'da 135 bin dolara sattığımızı görüyoruz. Piyasadaki hareketliliğin artmasıyla bu rakamın yıl genelinde 150 bin doları bulacağını tahmin ediyoruz." diye konuştu.



Geçen yıl yabancıya satış rakamının 40 bin adede yaklaştığını anımsatan Akbal, "Bu yıl ilk çeyrekte yüzde 81,5'lik artış var. Yıl boyunca yabancılara 50 bin konut satılacağını, ortalama satış rakamının da 150 bin dolar olacağını düşünüyoruz. Yani 2019'da yabancıya konut satışından Türkiye'nin gelirinin 7,5 milyar dolar olmasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.