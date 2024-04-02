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        Haberler Gündem Güncel Yabancı uyruklu iki grup birbirine girdi

        Yabancı uyruklu iki grup birbirine girdi

        Küçükçekmece'de, yabancı uyruklu iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi ağır yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.04.2024 - 01:09 Güncelleme: 02.04.2024 - 01:09
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        Yabancı uyruklu iki grup birbirine girdi
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        İstanbul Küçükçekmece'de Mehmet Akif Mahallesi 1. Hilal Sokak'ta yabancı uyruklu iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle bıçaklı kavga çıktı.

        Olayda 1 kişi sırtından aldığı bıçak darbesiyle yaralandı, kavgaya karışanlar bölgeden kaçtı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Fotoğraf: İHA

        Sağlık görevlilerinin hastaneye kaldırdığı yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

        Sokakta geniş güvenlik önlemi alan polis, çevredeki iş yerlerinin kamera kayıtlarını inceliyor.

        Kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.

        *Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir.

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