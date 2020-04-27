Yabancı uyruklu öğrencilerden Ahilik değerleriyle

AA

KAEÜ'den yapılan açıklamaya göre, Nijerya, Türkmenistan, Sudan, Endonezya, Kırgızistan, Bosna Hersek, Afganistan, Gine ve Mısırlı öğrenciler, kaldıkları yurt ve evlerde cep telefonlarıyla hazırladıkları görüntüleri müzik eşliğinde birleştirerek, klip haline getirdi.Koronavirüs salgınına karşı "Evde kal" mesajı verilen görüntülerde öğrenciler, sosyal mesafe ve maske takmanın önemine işaret ederken, gönül selamı olarak da bilinen ve geçmişte Ahiler arasında yaygın olan sağ elin kalbe götürülerek başın hafifçe öne eğilmesi şeklindeki selamı da uyguladı.Ahi Evran Veli'nin "Eli açık, kapısı açık, sofrası açık" öğüdü ile klibe başlayan öğrenciler, "Güzel ülkenin, vicdanlı insanlarının şehri, bizlere evinizi kapınızı, sofranızı açtınız. Sizleri Ahi Evran'ın selamı ve gönül selamı ile selamlıyoruz. Dualarımız sizinle. Minnettarız. Güzel günlerde birlikte olmak için evde kal Kırşehir, evde kal Türkiye." ifadelerini kullandı.KAEÜ ve TÖMER'in internet siteleri ile sosyal medya hesaplarından yayınlanan klip, vatandaşlar tarafından ilgi gördü.