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        Haberler Ekonomi Para Yabancı yatırımcı 3 haftadır alım yapıyor - Para Haberleri

        Yabancı yatırımcı 3 haftadır alım yapıyor

        Yurt dışında yerleşik kişiler, geçen hafta 62.5 milyon dolarlık net hisse senedi alımı yaptı. Böylece yabancı yatırımcının 3 haftada toplam 365.5 milyon dolarlık alım yapmış oldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.02.2024 - 14:57 Güncelleme: 01.02.2024 - 14:57
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        Yabancılar 3 haftadır alım yapıyor
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        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri yayımlandı.

        Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 26 Ocak haftasında net 62.5 milyon dolarlık hisse senedi ve 3.7 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senedi (ŞBS) aldı. Yabancı yatırımcı söz konusu haftada 51.2 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) sattı.

        Son verilerle beraber yabancı yatırımcı Borsa İstanbul'da 3 hafta üst üste alım tarafında yer almış oldu. Bu 3 haftada 365.5 milyon dolarlık net hisse alımı gerçekleştirdi.

        Yurt dışında yerleşik kişilerin, 19 Ocak itibarıyla 31 milyar 83 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 26 Ocak'ta 32 milyar 238 milyon dolara yükseldi.

        Aynı dönemde yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku, 2 milyar 880 milyon dolardan 2 milyar 754 milyon dolara gerilerken, ŞBS stokları 89.3 milyon dolardan 92.7 milyon dolara yükseldi.

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