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        Haberler Ekonomi Borsa Yabancı yatırımcı Borsa İstanbul'da 3 haftadır satışta - Borsa Haberleri

        Yabancı yatırımcı 3 haftadır satışta

        Yurt dışında yerleşik kişiler, geçen hafta 75.4 milyon dolarlık hisse senedi sattı. Böylece yabancı yatırımcının 3 haftadaki toplam net hisse satışı 195.5 milyon dolara ulaştı

        Kaynak
        AA / Habertürk
        Giriş: 07.03.2024 - 15:15 Güncelleme: 07.03.2024 - 15:15
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        Yabancılar 3 haftadır satışta
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        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri yayımlandı.

        Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 1 Mart haftasında net 75,4 milyon dolarlık hisse senedi, 54,4 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ve 100 bin dolarlık Şirket Borçlanma Senedi (ŞBS) sattı.

        Böylece borsada 3 hafta üst üste satış tarafında yer alan yabancı yatırımcı bu süreçte toplamda 195.5 milyon dolar dolarlık net hisse satışı gerçekleştirdi.

        Yurt dışında yerleşik kişilerin, 23 Şubat itibarıyla 35 milyar 460 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 1 Mart'ta 34 milyar 355,3 milyon dolara geriledi.

        Aynı dönemde yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku, 2 milyar 844,9 milyon dolardan 2 milyar 763,7 milyon dolara ve ŞBS stokları 98,2 milyon dolardan 97,5 milyon dolara indi.

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