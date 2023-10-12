Yabancı yatırımcı borsada 237.8 milyon dolarlık satış yaptı Yurt dışında yerleşik kişiler, geçen hafta 237,8 milyon dolarlık hisse senedi sattı. Yabancı yatırımcı böylece Borsa İstanbul'da son 6 haftanın en büyük satışını gerçekleştirmiş oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 6 Ekim haftasında net 237,8 milyon dolarlık hisse senedi ve 36,3 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) sattı, 4,1 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senedi (ŞBS) aldı.

Yabancı yatırımcılar böylece Borsa İstanbul'da son 6 haftadaki en büyük net satış rakamına ulaştı.

Yabancı yatırımcının son 3 aydaki hisse senedi stokundaki net değişimler (milyon dolar):

Hafta Değişim 6.10.2023 -237.75 29.09.2023 -98.28 22.09.2023 74.39 15.09.2023 -200.76 8.09.2023 -0.74 1.09.2023 253.86 25.08.2023 -341.07 18.08.2023 -75.62 11.08.2023 -101.03 4.08.2023 139.74 28.07.2023 178.90 21.07.2023 128.37 14.07.2023 152.53 7.07.2023 231.44

Yurt dışında yerleşik kişilerin 29 Eylül itibarıyla 32 milyar 51,5 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 6 Ekim'de 32 milyar 837,7 milyon dolara yükseldi.

Aynı dönemde yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku 1 milyar 154,8 milyon dolardan 1 milyar 103,7 milyon dolara inerken, ŞBS stokları 57,8 milyon dolardan 61,6 milyon dolara çıktı.