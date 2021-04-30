Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerTurizm
ABONE OL

Yabancı ziyaretçi sayısı Mart'ta yüzde 26 arttı

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye'nin Ocak-Mart dönemindeki turizm istatistiklerini yayınladı. Buna göre, yılın ilk 3 ayında Türkiye'ye gelen ziyaretçilerin sayısı yüzde 50.66 azalarak 2 milyon 689 bin 986'ya geriledi. Bu dönemde Türkiye'yi ziyaret eden yabancı sayısı da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 53.92 oranında azaldı ve 1 milyon 953 bin 86 olarak kayıtlara geçti. Mart ayında ise, Türkiye'yi ziyaret eden yabancı sayısında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 26 oranında artış kaydedildi. Bakanlık verilerine göre, Mart ayında Türkiye'yi 905 bin 323 yabancı ziyaret etti

Yabancı ziyaretçi sayısı Mart'ta yüzde 26 arttı
HABERTURK.COM

Ocak-Mart döneminde Türkiye'ye gelen ziyaretçilerin sayısı geçen yılın ilk 3 ayına göre yüzde 50.66 azalış gösterdi. Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'ye bu dönemde gelen ziyaretçi sayısı 2 milyon 689 bin 986 kişi oldu.

2021 yılı Ocak-Mart döneminde Türkiye'yi ziyaret eden yabancı sayısı da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 53.92 oranında azaldı ve 1 milyon 953 bin 86 olarak kayıtlara geçti. Bu dönemde Türkiye'ye gelenlerin 736 bin 900'ü de yurt dışı ikametli vatandaş oldu.

Yılın ilk 3 ayında Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçilerin yüzde 0.43'ü ise günübirlikçi olarak açıklandı. İlk 3 ayda yabancı ziyaretçilerin yüzde 63.05'i İstanbul'a, yüzde 12.94'ü Antalya'ya, yüzde 10.36'sı Edirne'ye, yüzde 2.84'ü Şırnak'a ve yüzde 1.63'ü Ankara'ya giriş yaptı.

Ocak-Mart döneminde Türkiye'ye en çok ziyaretçi gönderen ülke sıralamasında Rusya 395 bin 915 kişi ile birinci olurken, İran 152 bin 923 kişi ile ikinci, Almanya 130 bin 897 kişi ile üçüncü sırada yer aldı. Almanya'yı Bulgaristan ve Ukrayna takip etti.

İlk 3 ayda 2 milyar 452 milyon 213 bin dolar turizm geliri elde edilirken ortalama harcama 943 dolar, gecelik gelir ise 56 dolar olarak gerçekleşti.

EN ÇOK İSTANBUL'A GELDİLER

2021 yılı Mart ayında ise Türkiye'yi ziyaret eden yabancı sayısında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 26.07 oranında artış kaydedildi. Mart ayında Türkiye'yi 905 bin 323 yabancı ziyaret etti. Verilen bilgiye göre, Mart ayında Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçilerin yüzde 0.33'lük kesimi günübirlikçi olarak kayıtlara geçti.

Mart ayında Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçilerin en çok giriş yaptıkları sınır kapısı ise yüzde 60.27 oran ile İstanbul oldu. İstanbul'u yüzde 17.75 ile Antalya takip ederken, yüzde 9.7 ile Edirne üçüncü, yüzde 2.3 ile Şırnak dördüncü ve yüzde 1.72 ile Ankara en çok giriş yapılan sınır kapıları oldu.

Mart Ayında Türkiye'ye en çok yabancı ziyaretçi Rusya'dan geldi. Rusya'dan Türkiye'ye geçtiğimiz ay gelen kişi sayısı 219 bin 458 olurken, Rusya'yı 71 bin 517 ziyaretçi ile İran takip etti. Almanya ise 70 bin 969 kişi ile üçüncü sırada yer aldı. Almanya'yı Ukrayna ve Bulgaristan izledi.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Konaklama tesislerinde vergi indirimi süresi uzatıldı
TURİZMVergi indirimi süresi uzatıldı
Turizm geliri geçen yılın aynı çeyreğine göre %40,2 azaldı
TURİZMTurizm geliri ilk çeyrekte yüzde 40 azaldı
Bağlıkaya: Turizmde başımıza gelen pişmiş tavuğun başına gelmedi
TURİZM'Beklenti 25 milyon turist'
2020 yılı hane halkı yurt içi turizm istatistikleri açıklandı
TURİZMYurt içi seyahat yüzde 44 azaldı
Antalya'da turizm için Kovid-19 seferberliği
TURİZMAntalya'da turizm için Kovid-19 seferberliği
THY, 1 Haziran'a kadar Rusya'ya tüm seferlerin durdurulduğunu duyurdu
TURİZMTHY 1 Haziran'a dek Rusya'ya uçmayacak
Turizmciler hazirandan itibaren Rus turistten yoğun talep bekliyor
TURİZMRus turistten yoğun talep beklentisi
Turizmcilerden Rusya'nın kısıtlama kararına tepki
TURİZMTurizmcilerden Rusya'nın kısıtlama kararına tepki
'Bu yılı son dakika gelişmeleri belirleyecek'
TURİZMRezervasyonlar 'son dakikaya' kalacak
İlk Rus kafilesi Bodrum'a geldi! - haberler
TURİZMİlk kafile Bodrum'a geldi!