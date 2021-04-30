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Ocak-Mart döneminde Türkiye'ye gelen ziyaretçilerin sayısı geçen yılın ilk 3 ayına göre yüzde 50.66 azalış gösterdi. Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'ye bu dönemde gelen ziyaretçi sayısı 2 milyon 689 bin 986 kişi oldu.

2021 yılı Ocak-Mart döneminde Türkiye'yi ziyaret eden yabancı sayısı da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 53.92 oranında azaldı ve 1 milyon 953 bin 86 olarak kayıtlara geçti. Bu dönemde Türkiye'ye gelenlerin 736 bin 900'ü de yurt dışı ikametli vatandaş oldu.

Yılın ilk 3 ayında Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçilerin yüzde 0.43'ü ise günübirlikçi olarak açıklandı. İlk 3 ayda yabancı ziyaretçilerin yüzde 63.05'i İstanbul'a, yüzde 12.94'ü Antalya'ya, yüzde 10.36'sı Edirne'ye, yüzde 2.84'ü Şırnak'a ve yüzde 1.63'ü Ankara'ya giriş yaptı.

Ocak-Mart döneminde Türkiye'ye en çok ziyaretçi gönderen ülke sıralamasında Rusya 395 bin 915 kişi ile birinci olurken, İran 152 bin 923 kişi ile ikinci, Almanya 130 bin 897 kişi ile üçüncü sırada yer aldı. Almanya'yı Bulgaristan ve Ukrayna takip etti.

İlk 3 ayda 2 milyar 452 milyon 213 bin dolar turizm geliri elde edilirken ortalama harcama 943 dolar, gecelik gelir ise 56 dolar olarak gerçekleşti.

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2021 yılı Mart ayında ise Türkiye'yi ziyaret eden yabancı sayısında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 26.07 oranında artış kaydedildi. Mart ayında Türkiye'yi 905 bin 323 yabancı ziyaret etti. Verilen bilgiye göre, Mart ayında Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçilerin yüzde 0.33'lük kesimi günübirlikçi olarak kayıtlara geçti.

Mart ayında Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçilerin en çok giriş yaptıkları sınır kapısı ise yüzde 60.27 oran ile İstanbul oldu. İstanbul'u yüzde 17.75 ile Antalya takip ederken, yüzde 9.7 ile Edirne üçüncü, yüzde 2.3 ile Şırnak dördüncü ve yüzde 1.72 ile Ankara en çok giriş yapılan sınır kapıları oldu.

Mart Ayında Türkiye'ye en çok yabancı ziyaretçi Rusya'dan geldi. Rusya'dan Türkiye'ye geçtiğimiz ay gelen kişi sayısı 219 bin 458 olurken, Rusya'yı 71 bin 517 ziyaretçi ile İran takip etti. Almanya ise 70 bin 969 kişi ile üçüncü sırada yer aldı. Almanya'yı Ukrayna ve Bulgaristan izledi.