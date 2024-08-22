Yabancıdan 4 haftada 919 milyon dolarlık satış

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından "Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri" yayınlandı.

Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 16 Ağustos haftasında net 297,6 milyon dolarlık hisse senedi ve 12,1 milyon dolarlık Genel Yönetim Dışındaki Sektör (ÖST) varlığı satarken, 1 milyar 404,4 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) aldı.

Böylece yabancı yatırımcı geçen haftayla beraber 4 haftada toplam 918,7 milyon dolarlık net satış gerçekleştirmiş oldu.

Hafta Net satış (milyon dolar) 16.08.2024 -297,6 9.08.2024 -323,5 2.08.2024 -169,2 26.07.2024 -128,5 Toplam -918,7

Yurt dışında yerleşik kişilerin 9 Ağustos itibarıyla 36 milyar 138 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 16 Ağustos'ta 35 milyar 765,5 milyon dolara indi.