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        Haberler Ekonomi Borsa Yabancıdan Borsa İstanbul'da 7 haftada 1.7 milyar dolarlık alım - Borsa Haberleri

        Yabancıdan 7 haftada 1.7 milyar dolarlık alım

        Yurt dışında yerleşik kişiler, geçen hafta 396 milyon dolarlık hisse senedi alımı gerçekleştirdi. Yabancı yatırımcı son 7 haftada 1 milyar 762 milyon dolarlık net hisse senedi alımı gerçekleştirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.12.2023 - 15:29 Güncelleme: 21.12.2023 - 15:29
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        Yabancıdan 7 haftada 1.7 milyar dolarlık alım
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        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri yayımlandı.

        Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 15 Aralık haftasında net 396 milyon dolarlık hisse senedi, 180,9 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ve 2,8 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senedi (ŞBS) aldı.

        Yurt dışında yerleşik kişiler, son 7 haftada hem DİBS hem de hisse senedinde alım tarafında yer alırken, bu dönemde yaklaşık 1 milyar 762 milyon dolarlık net hisse senedi alımı gerçekleştirdi. Yıl başından bu yana hisse senetlerindeki toplam net alım ise yaklaşık 1 milyar 175 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

        Yurt dışında yerleşiklerin son 7 haftadaki DİBS alımları 1 milyar 484 milyon dolara ulaşırken, yıl başından bu yana net DİBS alımları 1 milyar 957 milyon dolar oldu.

        Yurt dışında yerleşik kişilerin, 8 Aralık itibarıyla 30 milyar 736,2 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 15 Aralık'ta 31 milyar 246,3 milyon dolara çıktı.

        Aynı dönemde yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku, 2 milyar 425,5 milyon dolardan 2 milyar 608,7 milyon dolara çıkarak Şubat 2022'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

        ŞBS stokları da 15 Aralık haftasında 58,3 milyon dolardan 60,8 milyon dolara çıktı.

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