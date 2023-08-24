Yabancılar 2 haftadır satış tarafında Yabancı yatırımcı 18 Ağustos haftasında Borsa İstanbul'da 75.6 milyon dolarlık satışa imza attı. Böylece verilerin açıklandığı son 2 haftada toplam yabancı satışı 176.6 milyon doları buldu. 4 Ağustos haftasıyla sona eren 9 haftada yabancı yatırımcı toplam 1.9 milyar dolarlık alım yapmıştı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 18 Ağustos haftasında net 75.6 milyon dolarlık hisse senedi satarken, 1.5 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ve 1.7 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri (ŞBS) aldı.

Yurt dışında yerleşik kişilerin 18 Ağustos itibarıyla hisse senedi stoku, 30 milyar 293.7 milyon dolar oldu.

Böylece yabancı yatırımcıların Borsa İstanbul'daki net satışları son 2 haftada 176.6 milyon doları buldu. 11 Ağustos haftasında da yabancılar 101 milyon dolarlık satışa imza atmıştı.

1.9 MİLYAR DOLARLIK ALIM YAPMIŞLARDI

11 Ağustos haftasında yabancıların borsadaki 9 haftalık alım serisi sona ermişti. 4 Ağustos itibarıyla yabancı yatırımcı 2012'den itibaren ilk kez 9 hafta borsada net alım yapmıştı. Söz konusu 9 haftada yabancıların toplam alımları 1.93 milyar dolara ulaşmıştı.