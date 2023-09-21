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        Haberler Ekonomi Borsa Yabancılar 200.8 milyon dolarlık hisse sattı - Borsa Haberleri

        Yabancılar 200.8 milyon dolarlık hisse sattı

        Yurt dışında yerleşik kişiler, geçen hafta 200.8 milyon dolarlık hisse senedi sattı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.09.2023 - 14:57 Güncelleme: 21.09.2023 - 14:58
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        Yabancılar 200.8 milyon dolarlık hisse sattı
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        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri yayımlandı.

        Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 15 Eylül haftasında net 200.8 milyon dolarlık hisse senedi satarken, 7.4 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ve 400 bin dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri (ŞBS) aldı.

        Yurt dışında yerleşik kişilerin 8 Eylül itibarıyla 33 milyar 5.8 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 15 Eylül'de 31 milyar 767.1 milyon dolara indi.

        Aynı dönemde yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku 1 milyar 119 milyon dolardan 1 milyar 54.4 milyon dolara gerilerken, ŞBS stokları da 53.9 milyon dolardan 54 milyon dolara çıktı.

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