Yabancılar 8 haftada 1.8 milyar dolarlık hisse aldı Yurt dışında yerleşik kişiler, geçen hafta 178.9 milyon dolarlık hisse senedi aldı. Yabancılar, böylece son 8 haftanın tamamında net alıcı pozisyonunda yer alırken, toplamda 1.8 milyar dolarlık hisse senedi aldı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 28 Temmuz haftasında net 178,9 milyon dolarlık hisse senedi ve 500 bin dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri (ŞBS) alırken, 8,7 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) sattı.

Yabancılar, böylece son 8 haftanın tamamında net alıcı pozisyonunda yer alırken, toplamda 1,8 milyar dolarlık hisse senedi aldı.

Yurt dışında yerleşik kişilerin 21 Temmuz itibarıyla 25 milyar 773,7 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 28 Temmuz itibarıyla 25 milyar 343,4 milyon dolara indi.

Aynı dönemde yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku 876,9 milyon dolardan 859,6 milyon dolara gerilerken, ŞBS stokları 63,3 milyon dolardan 63,7 milyon dolara yükseldi.