Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Tüm Haberler
        BIST 100 7.841,46 %-0,25
        DOLAR 28,4870 %0,06
        EURO 30,5915 %0,23
        ALTIN 1.794,74 %0,63
        FAİZ 41,71 %0,05
        GÜMÜŞ GRAM 21,00 %1,78
        BITCOIN 37.427,00 %5,15
        GBP/TRY 35,0455 %0,17
        EUR/USD 1,0712 %0,02
        BRENT 80,87 %1,67
        ÇEYREK ALTIN 2.934,41 %0,63
        Haberler Ekonomi Borsa Yabancılar Borsa İstanbul'da 5 hafta sonra alıma geçti - Borsa Haberleri

        Yabancılar 5 hafta sonra alıma geçti

        Yurt dışında yerleşik kişiler, geçen hafta 85,7 milyon dolarlık hisse senedi aldı. Yabancı yatırımcı böylece 5 haftalık satışın ardından alım tarafına geçmiş oldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.11.2023 - 17:20 Güncelleme: 09.11.2023 - 17:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yabancılar 5 hafta sonra alıma geçti
        ABONE OL
        ABONE OL

        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri yayımlandı.

        Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 3 Kasım haftasında net 85,7 milyon dolarlık hisse senedi ve 27,2 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) alırken, 1,8 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senedi (ŞBS) sattı.

        Yabancı yatırımcı böylece Borsa İstanbul'da 5 haftalık satışın ardından alım tarafına geçmiş oldu. Yabancılar önceki 5 haftada toplam 523.7 milyon dolarlık net hisse senedi satışı gerçekleştirmişti.

        Yurt dışında yerleşik kişilerin, 27 Ekim itibarıyla 28 milyar 620,6 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 3 Kasım'da 28 milyar 838,6 milyon dolara çıktı.

        Aynı dönemde yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku 1 milyar 75,5 milyon dolardan 1 milyar 86,6 milyon dolara yükselirken, ŞBS stokları 58,9 milyon dolardan 56,7 milyon dolara geriledi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Can Atalay dosyası Anayasa Mahkemesi ve Yargıtay’ı nasıl karşı karşıya getirdi?
        Can Atalay dosyası Anayasa Mahkemesi ve Yargıtay’ı nasıl karşı karşıya getirdi?
        Bitcoin 1 ayda yüzde 35 kazandırdı
        Bitcoin 1 ayda yüzde 35 kazandırdı
        TFF'den gündemdeki iddialara yanıt geldi!
        TFF'den gündemdeki iddialara yanıt geldi!
        Gençlere indirimli telefonda son durum
        Gençlere indirimli telefonda son durum
        KKM'de rekor düşüş
        KKM'de rekor düşüş
        Yarın, Atatürk’ün en yakınının gizli kalmış hatıralarından bazı bölümleri yayınlayacağım!
        Yarın, Atatürk’ün en yakınının gizli kalmış hatıralarından bazı bölümleri yayınlayacağım!
        Japon markadan Türkiye'ye veda!
        Japon markadan Türkiye'ye veda!
        10 Kasım gazeteleri: ‘Matem Sayfaları’
        10 Kasım gazeteleri: ‘Matem Sayfaları’
        İşte Beşiktaş'ın 11'i!
        İşte Beşiktaş'ın 11'i!
        Montella'dan Milli Takım itirafı!
        Montella'dan Milli Takım itirafı!
        Yaprakları kırmızı, çiçeği sarı... Atatürk'le anılan çiçek
        Yaprakları kırmızı, çiçeği sarı... Atatürk'le anılan çiçek
        Gazze'deki kanser hastası çocuklar Türkiye'ye getirilecek
        Gazze'deki kanser hastası çocuklar Türkiye'ye getirilecek
        Fenerbahçe, Ludogorets'e konuk olacak
        Fenerbahçe, Ludogorets'e konuk olacak
        Tacizcisinin cezası belli oldu
        Tacizcisinin cezası belli oldu
        'Kentsel dönüşüm'de neler değişti?
        'Kentsel dönüşüm'de neler değişti?