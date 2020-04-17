Yabancılar ilk çeyrekte en fazla İstanbul ve Antalya'dan konut aldı

AA muhabirinin, Türkiye İstatistik Kurumu verilerinden derlediği bilgiye göre, yabancıya konut satışı ocak-mart döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yaklaşık yüzde 14 arttı ve 9 bin 618'den 10 bin 948'e çıktı.
Yabancıların bu dönemde konut alımında en çok tercih ettiği il 5 bin 375 satışla İstanbul oldu. İstanbul'u, 2 bin 151 konutla Antalya, 665 konutla Ankara, 371 konutla Bursa ve 339 konut satışıyla Yalova izledi.
İstanbul ve Antalya'da yabancıların satın aldığı konut sayısının 7 bin 526 olduğu dikkate alınırsa, yabancılara toplam konut satışının yarısından fazlası bu iki ilde gerçekleşmiş oldu.
- Trabzon ve Aydın ilk 10'dan düştü, İzmir ve Mersin listeye girdi
Geçen yılın ilk çeyreğinde yabancılara konut satışında ilk 10'da bulunan Trabzon ve Aydın, bu yılın ocak-mart döneminde listede yer almadı. Bu illerin yerine listeye İzmir ve Mersin dahil oldu. Listeye yeni giren bu illerden Mersin'de 273, İzmir'de 209 konut yabancılara satıldı.
- İranlılar zirvede
Yılın ilk çeyreğinde en çok konut satılan yabancılar İranlılar oldu. Bu dönemde İran vatandaşları 1864 konut aldı. Bu ülke vatandaşlarını 1856 konut alımıyla Iraklılar, 763 alımla Ruslar, 644 alımla Afganlar ve 386 alımla Yemenliler takip etti.
2019 ve 2020 yılı ilk çeyreklerinde illere göre yabancılara yapılan konut satışları şöyle:
Yıl
Şehirler
Ocak
Şubat
Mart
Toplam
2020
İstanbul
1.875
1.987
1.513
5.375
Antalya
762
805
584
2.151
Ankara
235
265
165
665
Bursa
163
115
93
371
Yalova
128
131
80
339
Mersin
91
72
110
273
Sakarya
95
80
60
235
Samsun
94
83
57
234
İzmir
56
79
74
209
Muğla
59
58
64
181
Diğer iller
349
330
236
915
10.948
Şehirler
Ocak
Şubat
Mart
Toplam
2019
İstanbul
1.361
1.440
1.520
4.321
Antalya
601
672
626
1.899
Ankara
182
196
173
551
Bursa
177
192
121
490
Yalova
162
138
110
410
Sakarya
135
80
104
319
Muğla
51
59
28
138
Trabzon
54
52
49
155
Samsun
78
64
54
196
Aydın
63
41
33
137
Diğer iller
304
387
311
1.002
9.618
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