Yabancılardan 169 milyon dolarlık hisse satışı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından "Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri" yayımlandı.

Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 20 Aralık haftasında net 169,2 milyon dolarlık hisse senedi ve 24,7 milyon dolarlık Genel Yönetim Dışındaki Sektör (ÖST) varlığı satarken, 336,8 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) aldı.

Yurt dışında yerleşik kişilerin 13 Aralık itibarıyla 34 milyar 517,3 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 20 Aralık haftasında 33 milyar 212,9 milyon dolara geriledi.