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        Haberler Ekonomi Borsa Yabancılardan 169 milyon dolarlık hisse satışı - Borsa Haberleri

        Yabancılardan 169 milyon dolarlık hisse satışı

        Yurt dışında yerleşik kişiler, geçen hafta 169,2 milyon dolarlık hisse senedi sattı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2024 - 15:17 Güncelleme: 26.12.2024 - 15:17
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        Yabancılardan 169 milyon dolarlık satış
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        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından "Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri" yayımlandı.

        Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 20 Aralık haftasında net 169,2 milyon dolarlık hisse senedi ve 24,7 milyon dolarlık Genel Yönetim Dışındaki Sektör (ÖST) varlığı satarken, 336,8 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) aldı.

        Yurt dışında yerleşik kişilerin 13 Aralık itibarıyla 34 milyar 517,3 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 20 Aralık haftasında 33 milyar 212,9 milyon dolara geriledi.

        Aynı dönemde yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku 17 milyar 181,6 milyon dolardan 17 milyar 557,5 milyon dolara yükselirken, ÖST stokları 421,6 milyon dolardan 394,8 milyon dolara düştü.

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