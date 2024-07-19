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        Haberler Ekonomi Borsa Yabancılardan borsada 57.7 milyon dolarlık satış - Borsa Haberleri

        Yabancılardan 57.7 milyon dolarlık hisse satışı

        Yabancı yatırımcı geçen hafta net 57,7 milyon dolarlık hisse senedi satarken, 895,4 milyon dolarlık net DİBS alımı gerçekleştirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.07.2024 - 15:48 Güncelleme: 19.07.2024 - 15:48
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        Yabancıdan 57.7 milyon dolarlık hisse satışı
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        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri yayımlandı.

        Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, geçen hafta net 57,7 milyon dolarlık hisse senedi satarken, 895,4 milyon dolarlık net DİBS ve 10,3 milyon dolarlık Genel Yönetim Dışındaki Sektör (ÖST) varlığı aldı.

        Böylece yurt dışında yerleşikler, yıl başından bu yana 10 milyar 503 milyon dolarlık DİBS alırken, DİBS stoku da 13 milyar 235,8 milyon dolara çıkarak 14 Şubat 2020 haftasından bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

        Aynı dönemde yurt dışında yerleşik kişilerin 40 milyar 823,5 milyon dolar olan hisse senedi stoku 41 milyar 52,2 milyon dolara ve ÖST stokları da 417,9 milyon dolardan 423,7 milyon dolara çıktı.

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