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        Haberler Ekonomi Borsa Yabancılardan borsada 700 bin dolarlık satış - Borsa Haberleri

        Yabancılardan borsada 700 bin dolarlık satış

        Yurt dışında yerleşik kişiler, geçen hafta 700 bin dolarlık hisse senedi sattı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.09.2023 - 15:31 Güncelleme: 14.09.2023 - 15:31
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        Yabancılardan 700 bin dolarlık satış
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        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri yayımlandı.

        Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 8 Eylül haftasında net 700 bin dolarlık hisse senedi, 28,1 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ve 300 bin dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri (ŞBS) sattı.

        Yurt dışında yerleşik kişilerin 1 Eylül itibarıyla 31 milyar 841,4 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 8 Eylül'de 33 milyar 5,8 milyon dolara çıktı.

        Aynı dönemde yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku 1 milyar 174,8 milyon dolardan 1 milyar 119,0 milyon dolara ve ŞBS stokları da 54,4 milyon dolardan 53,9 milyon dolara geriledi.

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