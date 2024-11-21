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        Haberler Ekonomi Para Yabancıların tahvil stoku 6.5 yılın zirvesinde - Para Haberleri

        Yabancıların tahvil stoku 6.5 yılın zirvesinde

        Yurt dışında yerleşik kişiler, geçen hafta 1 milyar 627,3 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) alırken, yabancıların DİBS stoku Mart 2019'dan bu yana en yüksek seviyeye çıktı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2024 - 15:28 Güncelleme: 21.11.2024 - 15:31
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        Yabancıların tahvil stoku 6.5 yılın zirvesinde
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        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından "Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri" yayınlandı.

        Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 15 Kasım haftasında net 138,6 milyon dolarlık hisse senedi, 9,7 milyon dolarlık Genel Yönetim Dışındaki Sektör (ÖST) varlığı ve 1 milyar 627,3 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) aldı.

        Yurt dışında yerleşik kişilerin 8 Kasım itibarıyla 30 milyar 903,7 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 15 Kasım'da 32 milyar 141,2 milyon dolara çıktı.

        Aynı dönemde yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku da 17 milyar 837,2 milyon dolarla son 6 yılın zirvesine yükselirken, ÖST stokları 8,4 milyon dolar artışla 389 milyon dolara ulaştı.

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