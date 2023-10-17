Yabancıların Türkler ve Türkiye hakkında şaşırdığı 20 gerçek
Her yıl milyonlarca turisti ağırlayan Türkiye gelenekleri ve kültürüyle yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Çoğu yabancı turist ön yargı veya bilgi eksikliği nedeniyle Türkiye'yi farklı bir gözle hayal ediyor. İşte yabancıların Türkiye hakkında öğrendiklerinde ve deneyimlediklerinde şaşırdıkları 20 gerçek.
1. TÜRKÇE'DEKİ EN UZUN KELİME
Turistler için Türkçe zaten zor bir dildir bir de Türkçe'deki en uzun kelime "Çekoslovakyalılaştıramadıklarımızdan mısınız?" sözünü duyunca oldukça şaşırırlar.
2. SOYADI KANUNU
1934 yılından önce soyadı kanunun çıkarılması ve kullanılması birçok turist tarafından bilinmez.
3. NOEL BABA'NIN TÜRKİYE'DE DOĞMASI
Noel Baba adıyla anılan Aziz Nikola'nın Aslında Türkye'de doğmuş olması turistler için şaşırtıcı bir gerçektir.
4. "TANRI MİSAFİRİ" KAVRAMI
Ülkemizde misafir karşılamak sevilen bir gelenektir. "Tanrı misafiri" kavramını duyan turistler uygulanan bu geleneğe oldukça şaşırıyor.
5. LALELERİN AVRUPA'YA OSMANLI SAYESİNDE YAYILMASI
Lalelerin Avrupa'ya 16. yüzyılda Osmanlı tüccarları üzerinden girmiş olması birçok turist tarafından bilinmez.
6. LEONARDO DA VİNCİ'NİN İSTANBUL BOĞAZI KURMA FİKRİ
1503 yılında Leonardı da Vinci İstanbul Boğazı'na bir köprü kurma fikri ile plan ortaya çıkarır ancak plan uygulanamamıştır.
7. TÜRKİYE'NİN KARADENİZ KIYISI İLE PARİS VE BERLİN ARASINDAKİ MESAFE AYNI
Türkiye'nin Karadeniz kıyısı tam 1650 kilometre uzunluğundadır. Bu mesafe Paris ve Berlin arasındaki mesafeye eşittir.
8. KAPALIÇARŞI'NIN DEVASA BÜYÜKLÜĞÜ
İstanbul'un simgelerinden Kapalıçarşı'nın 64 sokağı, 4000 dükkanı ve 25 bin çalışanı vardır. Birçok turist Kapalıçarşı'nın devasa büyüklüğü karşısında şaşkınlık yaşıyor.
9. ÖNEMLİ TARİHİ İSİMLERİN TÜRKİYE'DE DOĞMUŞ OLMASI
Homeros, Ezop ve Aziz Paul gibi tarihi isimlerin Anadolu'da doğmuş olması turistleri şaşırtan bir gerçektir.
10. FINDIK İTHALATI
Türkiye'nin dünya fındık ithalatının yüzde 80'ini elinde tutuyor.
11. İNSANLARIN FES GİYDİĞİ DÜŞÜNCESİ
Bazı kesim turistler Türkiye'de daha önce bulunmadıkları için fes giyildiğini düşünebiliyor. Türkiye'ye geldiklerinde de böyle bir şey olmadığını görünce şaşırıyorlar.
12. ÇÖL VE DEVE BULUNMASI
Avrupa'daki yaygın ve yanlış bilgi yüzünden birçok turist Türkiye'de çöl ve deve bulunduğunu sanıyor.
13. DÜNYANIN EN ESKİ İKİNCİ METROSUNA SAHİBİZ
Dünyanın en eski ikinci metrosu olan "Tünel"in 1875 yılından beri çalışıyor olması turistler için şaşırtıcı bir detay.
14. HEM ASYA HEM AVRUPA TOPRAKLARINA SAHİP OLMAMIZ
Türkiye'nin hem Avrupa hem de Asya'da toprağı bulunan tek ülke olması turistler için şaşırtıcı bir bilgi.
15. BİLİNEN İLK HRİSTİYAN KİLİSESİ TÜRKİYE'DE
Dünyanın en eski ve bilinen ilk hristiyan kilisesi Antakya'daki St. Pierre Kilisesi'dir.
16. ALFABE
Türk alfabesinde "q","x" ve"w" harflerinin bulunmaması.
17. BAŞKENT
Pek çok tursit Türkiye'nin başkentini İstanbul zannediyor. Ankara olduğunu bilen turist sayısı oldukça azdır.
18. TÜRKİYE'NİN TAM ADI
Türkiye'nin tam adının Türkiye Cumhuriyeti olması.
19. NUH'UN GEMİSİ TÜRKİYE'DE BULUNUR
Nuh peygamberin gemisi Cudi dağı olarak da bilinen Ağrı Dağı'nın güney karşısındaki Telçeker ile Üzengili köyleri arasında kalır. Birçok turist Nuh'un gemisinin yok olduğunu düşünmektedir.
20. İSTANBUL'UN DEVASA NÜFUSU
İstanbul'un nüfusu dünyadaki 145 ülkeden daha kalabalıktır. Birçok turist özellikle İstanbul'a geldiğinde nüfus yoğunluğundan kaynaklanan trafiğe ve insan kalabalığına alışmakta zorluk çekiyor.