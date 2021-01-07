'Yabancının yeni gözdesi Küçükçekmece'

HABERTURK.COM

EVA Gayrimenkul Değerleme, yabancıların İstanbul Küçükçekmecede gerçekleştirdiği yatırımları inceledi. Buna göre; tüm Küçükçekmece’de yabancıya satışta başı çeken ülkeler, İran, Çin, Irak, Azerbaycan, Suudi Arabistan, Ürdün, Filistin, Rusya Federasyonu, Yemen ve Kazakistan'ın ilk sırada olduğu belirtildi

EVA Gayrimenkul Değerleme Müdürü Şeyma Şehirli, "Yabancıların 2020 yılı 3. çeyrek sonu itibariyle İstanbul genelinde tüm gayrimenkul çeşitleri bazında yaptıkları yatırımların toplam hisseye isabet eden yüz ölçümü bazında yüzde 3,1’i Küçükçekmece İlçesi sınırlarından yapıldı. Vatandaşlık özelinde ise aynı dönemde yabancıların İstanbul genelinde tüm gayrimenkul çeşitleri bazında yaptıkları yatırımların toplam hisseye isabet eden yüz ölçümü bazında yüzde 2,7’si Küçükçekmece İlçesi sınırlarından yapıldı. Yabancıların tüm gayrimenkul çeşitleri bazında Küçükçekmece ilçesinde yaptıkları yatırımlara göre; 2020 yılı 3. çeyrek sonu itibariyle İran, Çin, Irak, Azerbaycan, Suudi Arabistan, Ürdün, Filistin, Rusya Federasyonu, Yemen ve Kazakistan vatandaşlarının Küçükçekmece İlçesi’nden alım yaptığı görülüyor." dedi

"YENİ PROJELER MAKSİMUM 300 KONUT"

Şehirli "Yapılan pazar analizi çalışması sonucunda bölgede 500 ve üstü üretilen konut projeleri çoğunlukla satışı tamamlanmış mevcut projeler. Özellikle 2017 yılı sonrası dövizde yaşanan dalgalanma ve ekonomideki durgunluk nedeniyle geliştirilmesi planlanan projeler beklemeye alındı veya konseptleri değiştirildi. Emlak Konut tarafından geliştirilen projeler haricinde yeni geliştirilen projeler ise, maksimum 300 konut sayısı ve altında geliştiriliyor. Bölgedeki projelerde vatandaşlık edinimi için gayrimenkul alımları yapılırken, özellikle İran, Çin ve Irak vatandaşlarının bölgeye yoğun bir ilgisi var. Ayrıca yakın çevrede tam teşekküllü hastanelerin olması ve bölgenin İstanbul Havalimanına yakınlığı nedeniyle hastane ve havayolu çalışanları da konut projelerini tercih ediyor."

"BÖLGEDE EN ÇOK 2+1 VE 3+1 DAİRE TİPİ TERCİH EDİLMEKTE"

"İncelediğimiz projelerde eklenti alanı olarak depo verilmediğini görmekteyiz. Ayrıca söz konusu projelerde genellikle 1+1 daire tipine 1 araçlık kapalı otopark, 2+1 ve üstü daire tiplerine ise 2 araçlık kapalı otopark veriliyor. Depo alanları ve kapalı otoparklar Türkiye’de yasal mevzuata göre ayrı tapu olarak satılamamaktadır. Ancak site yönetim planında ilgili bağımsız bölüme tahsis yöntemi ile bağımsız bölüme bağlı olarak verilmesi mümkündür. Bölgede en çok 2+1 ve 3+1 daire tipinin tercih edildiği ve tip dağılımına göre ortalama daire büyüklüklülerinin 71-212 m2 arasında değiştiği gözlemlenmiştir. Küçükçekmece İlçesi Halkalı Bölge’sinde yapılan incelemelerde bölgede çok sayıda markalı konut projesi bulunmaktadır. Projeler sosyal olanakları bulunan üst-orta sınıfa yönelik projeler olup, bölgede konut projeleri dışında yer alan binaların genellikle 4 katlı bitişik nizam binalar olduğu görülmektedir. Markalı konut projelerinde yer almayan yeni binada konumlu, site içerisinde yer almayan apartman dairelerinde talep edilen birim fiyat aralığı 3.000- 4.500 TL/m2 aralığında değişmektedir."