Türkiye, bu yılın ilk 5 ayında yabancıya 2.1 milyar dolarlık gayrimenkul sattı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerinden yapılan incelemeye göre geçtiğimiz yıl yabancıya 4.6 milyar dolarlık konut satışı gerçekleştiren Türkiye'nin bu yıl bu rakamın üzerine çıkması bekleniyor.Habertürkten Erdem Aktürk'ün haberine göre, yabancıya konut satmak üzere Fuzul grup bünyesinde kurulan Nevita International’ın Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Akbal, ilk 5 ayda gerçekleştirilen 2,1 milyar dolarlık satışın 600 milyon dolarlık kısmının sadece mayıs ayında yapıldığına dikkat çekti. Akbal, bu yıl döviz kurunun etkisiyle yabancıya konut satışından elde edilen gelirin 5 milyar doları bulacağını söyledi.

'GELECEK YATIRIMLARIN HABERCİSİ'

Diğer bütün gelişme sürecini tamamlayan ülkelerde, gelişme eğiliminin konut satışı ile başladığını hatırlatan Akbal, “Konut almak diğer gelecek yatırımların habercisi. Büyük yatırımlar önce konutla başlar. Öte yandan sadece konut satışı yaparak ülkemize anlık döviz getirmiyoruz. Akabinde konutu alanlar en az 2 ay ülkemizde yaşıyor. Yaşarken de ayrıca ülkemize vergi ödemeye devam ediyorlar” diye konuştu.

YABANCIYA SATIŞ 15 AYIN ZİRVESİNDE

Haziran ayında markalı konut projelerinde yabancı alıcıların oranı son 15 ayın zirvesine çıktı. REIDIN-GYODER Yeni Konut Fiyat Endeksi sonuçlarına göre haziran ayında, markalı konut projelerinin yüzde 10'u yabancı yatırımcılara satıldı. Bu oran, son 6 aylık ortalamanın 3 puan üzerinde. Yabancı yatırımcılara satışlar şubat ayında yüzde 6, mart ve nisan aylarında yüzde 8, mayıs ayında ise yüzde 7 oranında gerçekleşmişti.

Yabancı yatırımcıların tercih noktasında ağırlıklı olarak, yüzde 42 oranıyla 1+1 özellikteki konutların öne çıktığı gözlemlendi. Onu yüzde 24 ile 3+1 ve 2+1 konutlar izledi. Son altı aylık ortalamanın yüzde 7 olduğu yabancı yatırımcılara satışlar şubat ayında yüzde 6, mart ve nisan aylarında yüzde 8, mayıs ayında ise yüzde 7 oranında gerçekleşmişti.

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