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Yafa'da İsrail polisinin Filistinli gençlere uyguladığı şiddet protesto edildi

İsrail'de yayımlanan Maariv Gazetesi'nin haberine göre, onlarca kişi, 4 Filistinli gencin gözaltına alınmasını protesto etmek için Yefet Caddesi'nde araç lastikleri ve çöp konteynerlerini ateşe verdi

Yafa'da İsrail polisinin Filistinli gençlere uyguladığı şiddet protesto edildi
AA

İsrail'in orta kesiminde yer alan Yafa kentindeki çok sayıda Filistinli, polis şiddetini lastik yakarak protesto etti. Haberde, polislerin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle alınan tedbirlere uymadığı gerekçesiyle bir gencin evine baskın düzenleyerek gözaltına almak istemesi üzerine bölge sakinleriyle aralarında arbede çıktığı bilgisi yer aldı. Polislerin, göstericileri ayırmak için ses bombası kullandığı kaydedildi.

- Yafa'daki Filistinliler şiddetten şikayetçi

Tel Aviv Belediye Meclisi Üyesi Emir Bedran'ın açıklamalarına yer verilen haberde, Yafa'daki Filistinli gençlere yönelik şiddet olaylarının tepkilere neden olduğu aktarıldı.

Bedran'ın kentte bazı kurallara uyulmamış olsa da bunun Filistinlilere yönelik kontrolsüz şiddeti haklı göstermeyeceğini belirttiği haberde, İsrail'deki Arap Vatandaşlarının Hakları Merkezi'nin (Mossawa) gözaltına alınan 4 gencin serbest bırakılması ve polis şiddetiyle ilgili soruşturma açılması çağrısına da yer verildi.

İdari olarak "Yafa-Tel Aviv" bölgesinde yer alan Yafa'da, Yahudilerin yanı sıra Filistinliler de yaşıyor. 

 

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