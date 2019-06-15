Yağ dolu tanker alev aldı

Andulfettah Aktaş idaresindeki 31 GU 624 Plakalı tanker birden alev aldı. Sürücüsünün alevleri farketmesiyle aracı durduran Aktaş ve diğer sürücüler itfaiyeye haber verdiler.
Habertürk'ten Hakan Bulut'un haberine göre, olay yerine gelen itfaiye içi bitkisel yağ ile dolu tankeri soğutmaya çalışırken bir yandan da aletlerle müdahale ettiler.
Olayda korku dolu anlar yaşanırken trafiğin başka bir kazaya sebebiyet vermemesi için otoban polisi tedbir aldı.
Yangında yağ tankeri tamamen yanarken daha büyük bir felaket itfaiye tarafindan engellendi.
Yangın nedeniyle otoban çevresindeki bazı ağaçlık alanlarda etkilendi.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
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