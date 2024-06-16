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        Haberler Sağlık Yağ yakımından beyin sağlığına sayısız faydası var: Yeşil çayın az bilinen 10 faydası! | Sağlık Haberleri

        Yağ yakımından beyin sağlığına sayısız faydası var: Yeşil çayın az bilinen 10 faydası!

        Yeşil çay, yüzyıllardır sağlık açısından sayısız faydasıyla bilinen bir içecek olmuştur. Ancak, yağ yakımından beyin sağlığına kadar sunduğu az bilinen pek çok yarar da bulunmaktadır. Sizin için en önemli 10 faydayı derledik. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.06.2024 - 12:00 Güncelleme: 16.06.2024 - 12:00
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        Sağlıklı yaşamın vazgeçilmez bir parçası olan yeşil çay, sadece bir içecek olmanın ötesinde birçok faydayı beraberinde getiriyor. Çoğu kişinin bilmediği, yağ yakımından beyin sağlığına kadar geniş bir yelpazede etkili olan bu mucizevi bitkinin 10 az bilinen faydasını derledik. İşte detaylar...

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        1. STRESİ HAFİFLETİR

        Çay, kaygı ve stresi hafifleterek rahatlamanıza yardımcı olan L-theanine adlı bir amino asit içerir. Yeşil çay, siyah, oolong ve beyaz çaya kıyasla en yüksek L-theanine konsantrasyonlarından birine sahiptir.

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        Araştırmalar, günde 200-400 miligram L-theanine takviyesinin anksiyete ve stresi azaltmaya yardımcı olduğunu ortaya koymuştur. 2019'da yayınlanan bir çalışmada, dört hafta boyunca günde 200 miligram L-theanine alan kişilerin anksiyete, depresyon ve uyku durumlarında plasebo alanlara göre daha fazla iyileşme olduğu bulunmuştur.

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        2. BİLİŞSEL GERİLEMEYİ ENGELLEMEYE DESTEK OLUR

        Bazı kanıtlar, yeşil çay içmenin Alzheimer ve Parkinson gibi belirli nörodejeneratif hastalıklara karşı korunmaya yardımcı olduğunu göstermektedir. Yeşil çay, kronik hastalık riskini artıran hücre hasarına karşı koruma sağlayabilecek yüksek antioksidan konsantrasyonuna sahiptir.

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        Bilişsel gerileme, Alzheimer hastalığının ve ilgili demans türlerinin ilk göze çarpan belirtilerinden biridir. Bilişsel gerileme, sık ve kötüleşen kafa karışıklığı ve hafıza kaybı durumlarını içerir.

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        3. KEMİK SAĞLIĞINA İYİ GELİR

        Yeşil çay, kalça, omurga ve bilek kırığı riskini artıran bir kemik hastalığı olan osteoporoz riskinizi azaltabilir. Menopoz sonrası kişiler en yüksek osteoporoz riskine sahiptir.

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        Bazı kanıtlar, yeşil çaydaki yüksek antioksidan konsantrasyonunun kemik oluşumunu ve kemik kütlesi kaybına karşı korumayı artırabileceğini göstermektedir.

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        4. ANTİOKSİDAN KAYNAĞI

        Yeşil çay içmek sağlıklı ve uzun bir yaşam sürmeye yardımcı olabilir. Yeşil çay bir polifenol veya antioksidan görevi gören bitki bileşikleri kaynağıdır. Araştırmalar, polifenollerin yaşlanma karşıtı etkilere sahip olduğunu bulmuştur:

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        Enflamasyonun azaltılması

        Oksidatif stresi veya hastalık riskini artırabilecek zararlı maddelerin neden olduğu hücre hasarını en aza indirmek.

        Yaşlanma belirtilerini azaltmak

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        5. KOLESTROLÜ DÜŞÜRÜR

        2020'de yayınlanan bir inceleme, yeşil çay tüketmenin LDL ("kötü") ve toplam kolesterolü düşürmeye yardımcı olduğunu buldu.

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        6. HAFIZAYA YARDIMCI OLABİLİR

        Araştırmalar, yeşil çaydaki L-theanine içeriğinin hafızayı geliştirebileceğini ortaya koymuştur. 2014'te yayınlanan bir çalışmada, yeşil çay özütünün 12 sağlıklı gönüllü arasında çalışma belleğini geliştirdiği bulunmuştur.

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        2014 yılında yapılan çalışmada, araştırmacılar gönüllülere 27,5 miligram yeşil çay özü ya da plasebo içeren süt bazlı bir içecek verdi. Gönüllüler daha sonra bir MRI beyin aktivitelerini takip ederken belirli görevleri tamamladılar.

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        Yeşil çay özütü tüketenlerin çalışma belleği, beyin bağlantısı (beynin farklı bölgelerinin birlikte ne kadar iyi çalıştığı) ve görev performansı iyileşmiştir.

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        7. TİP 2 DİYETİ ÖNLEYEBİLİR

        Yeşil çay tip 2 diyabeti yönetebilir ve önleyebilir. Bazı kanıtlar yeşil çaydaki antioksidanların insülin direncini azaltabileceğini göstermektedir.

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        İnsülin direnci, hücrelerinizin insüline normalden daha az duyarlı olmasına neden olur. İnsülin, hücrelerinizin şekeri enerjiye dönüştürmesine yardımcı olan bir hormondur. İnsülin direnci tip 2 diyabet için önemli bir risk faktörüdür.

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        8. KALP SAĞLIĞINA YARDIMCI

        Araştırmalar, yeşil çay içmenin inme riskinizi önlemeye yardımcı olmanın bir yolu olabileceğini ortaya koymuştur.

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        2023'te yayınlanan bir çalışma, günde orta miktarda veya yaklaşık 17-34 ons yeşil çay tüketmenin inme riskinizi en az %21 oranında azaltabileceğini ortaya koymuştur.

        Yeşil çayın inme riskini neden azalttığı belirsizdir. Bazı uzmanlar, yeşil çay içenlerin dengeli beslenme gibi yaşam tarzı alışkanlıklarının inme riskini etkileyebileceğinden şüphelenmektedir.

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        9. KİLO VERMEYE YARDIMCI OLABİLİR

        Bazı kanıtlar yeşil çayın kilo vermenize yardımcı olabileceğini düşündürmektedir. Yeşil çay, yağın parçalanmasına yardımcı olan bir antioksidan olan kateşin kaynağıdır. Kateşinler metabolizma hızınızı artırabilir, bu da egzersiz yaparken olduğu gibi daha fazla kalori yakmanıza yardımcı olur.

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        Mevcut araştırmaların çoğu demlenmiş çay yerine sadece yeşil çay özünü incelemiştir. Buna rağmen yeşil çay özütünün kilo kaybı üzerinde minimal etkileri olabilir.

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        Uzmanlar kilo vermenize yardımcı olması için dengeli beslenmenizi ve düzenli egzersiz yapmanızı tavsiye etmektedir. Aşırı kilo, kalp hastalığı ve tip 2 diyabet gibi kronik hastalık riskinizi artırabilir.

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        10. KAN BASINCINI DÜŞÜRÜR

        Yeşil çay kan basıncını düşürerek kalp sağlığını koruyabilir. Araştırmalar, yeşil çay içmenin özellikle kalp hastalığı riski yüksek olan kişilerde kan basıncını önemli ölçüde düşürdüğünü ortaya koymuştur.

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        Yüksek tansiyon, kalp hastalığı ve felcin önde gelen nedenlerinden biridir çünkü arterlerin iç yüzeyine zarar vererek plak oluşumu riskini artırır. Sonuç olarak, arterler daralarak kalbe ve beyne giden kan akışını kısıtlar.

        Araştırmalar, yeşil çayın yüksek antioksidan içeriği nedeniyle kan basıncını düşürebileceğini ortaya koymuştur. Bu antioksidanlar iltihaplanmayı azaltmaya ve kan damarlarınızı genişletmeye yardımcı olarak sağlıklı kan akışını destekler.

        Kaynak: Health

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