Yağışlı havada freni tutmayan tır kırmızı ışıkta bekleyen araçların arasına daldı: 4 yaralı

Kaza bugün saat 15.00 sıralarında Alanya ilçesi Avsallar Mahallesi İncekum kamping kavşağında yaşandı. Edinilen bilgiye Ömer Koçer idaresindeki TIR, yağışlı havada duramayıp kavşakta kırmızı ışıkta bekleyen araçların arasına daldı.

YARALILARIN DURUMU İYİ

Kazada ticari araç, 3 otomobil, bir kamyon ve plakası öğrenilemeyen 1 otomobil büyük hasar gördü.Çarpmanın etkisiyle savrulan ve hurdaya dönen araçlarda bulunan ve ismi henüz belirlenemeyen 4 kişi yaralandı. Yaralıların durumunun ağır olmadığı öğrenilirken olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye sevk edildiler.

Kazadan yara almadan kurtulan TIR şoförü Omer Koçer, " Aşırı yağış sebebiyle aracın freni tutmadı kurtarmaya çalıştım ama araca fren etki etmedi diğer araçlara vurmak zorunda kaldım, istemezdim ,bilerek olmadı" dedi.