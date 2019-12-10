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Yağlama nasıl yapılır? Kayseri mutfağından yağlama tarifi

Yağlama, Türk mutfağında en çok merak edilen yemeklerden biri. Tarifi zor gözükse de aslında yapımı basit olan yağlama tarifini sizler için hazırladık. Ayrıca yağlama tarifini video olarak da izleyebilirsiniz. İşte Kayseri'nin meşhur yağlaması

Yağlama nasıl yapılır

Yağlama Nasıl Yapılır?

Hamuru İçin;

  • Yarım paket yaş maya
    1,5 su bardağı ılık su
    1 su bardağı ılık süt
    Aldığı kadar un

İç Harcı İçin;

  • 800 gr dana kıyma
  • 3 adet kuru soğan
  • 4 adet sivri biber
  • 1 adet kırmızı biber
  • 1,5 yemek kaşığı biber salçası
  • 1,5 yemek kaşığı domates salçası
  • 1 su bardağı domates sosu
  • 1 su bardağı su
  • Bir tutam maydanoz
  • 3 yemek kaşığı sıvı yağ
  • Karabiber
  • Pulbiber
  • Kırmızı toz biber

Üzeri İçin;

  • Sarımsaklı yoğurt
  • Tereyağı
  • Pul biber

Hamuru için, ılık su ile yarım paket yaş mayayı ezin. Alabildiği kadar un ekleyin. İyice yoğurun. Hamuru dinlendirin. Dinlenen hamurları tabak büyüklüğünde açın. Açılan hamurları üzerinde un kalmasın diye silkeleyin.

Soğanı doğrayın, sıvı yağda kavurun. Kıymayı ekleyin kavurmaya devam edin. Kırmızı ve yeşil biberleri, biber ve domates salçasını, domates sosunu , karabiber, pulbiber, toz biber , su ekleyip kavurmaya devam edin, en son maydanoz koyun.
Yufkaları sacda yada tavada pişirin.

Sunum tabağına yufkalar arasına iç harcı konularak üst üste sıralayın. Üzerine sarımsaklı yoğurt ve tereyağlı pulbiber gezdirin. Afiyet olsun.

 

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