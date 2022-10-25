Yağma çetesine yönelik operasyonda 26 gözaltı!

Adana'da polis ekiplerince silahlı suç örgütüne üye olduğu tespit edilen 31 şüpheliye yönelik düzenlenen operasyonda 26 kişi gözaltına alındı. Diğer 5 şüpheliyi yakalamak için çalışmalar sürüyor.

DHA'nın haberine göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Seyhan ilçesinde çıkar amaçlı silahlı suç örgütüne üye olduğu belirlenen 31 kişinin 'Nitelikli yağma', 'Kasten yaralama', 'Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma', 'Silah ve mühimmat ticareti yapma' gibi suçlara karıştıkları tespit edildi.