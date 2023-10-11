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        Haberler Gündem 3. Sayfa Yağma ve kurşunlama şüphelilerine operasyon

        Ankara'da yağma ve kurşunlama şüphelisi 5 kişiye gözaltı

        Ankara'da "yağma", "kurşunlama", "çevreye rahatsızlık verme" suçlarına karışan şüpheliler, eş zamanlı operasyonla yakalandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.10.2023 - 12:07 Güncelleme: 11.10.2023 - 12:07
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        Yağma ve kurşunlama şüphelilerine operasyon
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        Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliği ekipleri, Karapürçek Mahallesi ile Siteler semtinde meydana gelen "yağma", "kurşunlama" ve "çevre sakinlerine rahatsızlık verme" olaylarına ilişkin çalışma yaptı.

        Tespit edilen 5 şüphelinin yakalanmasına yönelik bu sabah Altındağ ve Mamak ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda M.M.Y., O.İ., U.H., G.İ. ve Ö.C.U. gözaltına alınırken; aramalarda 3 ruhsatsız tabanca, 4 ruhsatsız tüfek, 1 kurusıkı tabanca, 42 kartuş, 20 gram Hint keneviri, 31 fişek ele geçirildi.

        Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

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