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        Haberler Bilgi Gündem Yağmur geliyor! Bugün hava nasıl olacak? 24 Temmuz Çarşamba İstanbul, Ankara, İzmir ve Türkiye'de hava durumu

        24 Temmuz Çarşamba hava nasıl olacak? Meteorolojiden yağmur uyarısı geldi!

        Yaz mevsimi tüm sıcaklığı ile hissediliyor. Meteoroloji, vatandaşlara zorunlu olmadıkça sokağa çıkmaması konusunda uyarı yapıyor. Bununla beraber, meteoroloji bugün ülkede lokal de olsa yağışların geri döndüğünü açıkladı. İşte, 24 Temmuz Çarşamba İstanbul, Ankara, İzmir ve Türkiye'de hava durumu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.07.2024 - 14:44 Güncelleme: 24.07.2024 - 00:13
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        Türkiye kavurucu sıcakların etkisinde. 81 ilde yüksek seyreden sıcaklıklar ve nem oranı günlük hayatı zorlaştırıyor. Ancak meteoroloji bugün bazı bölgelerin yağışlı olacağını müjdeliyor. İşte, 24 Temmuz 2024 İstanbul, Ankara, İzmir ve Türkiye'de hava durumu...

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        24 TEMMUZ ÇARŞAMBA İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK?

        Uzun bir süredir yüksek sıcaklıklarla baş etmeye çalışan İstanbul bugün rahat bir nefes alıyor. Meteoroloji yarın gök gürültülü sağanak yağış bekliyor. Sıcaklıklar 25-33 derece arasında değişirken, beklenen nem oranı da 48-83 arasında olacak.

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        24 TEMMUZ ÇARŞAMBA İZMİR'DE HAVA NASIL OLACAK?

        İzmir'de sıcaklıklar kaldığı yerden devam ediyor. Bugün termometreler 38 dereceye kadar çıkacak. Nem oranı ise yüzde 37-ile 70 arasında değişecek.

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        24 TEMMUZ ÇARŞAMBA ANKARA'DA HAVA NASIL OLACAK?

        Ankara bugün parçalı bulutlu bir güne uyanacak. 22-33 derece arasında değişen sıcaklıklar, nem oranı nedeniyle daha fazla hissedilebilir. Bugün Başkent'te nem oranının yüzde 76'ya kada çıkması bekleniyor.

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        24 TEMMUZ ÇARŞAMBA TÜRKİYE GENELİNDE HAVA NASIL OLACAK?

        Bugün ülke geneli yine oldukça sıcak olacak ancak Çarşamba günü birçok şehirde yağmur da kendini gösterecek. Her ne kadar yağmur, sıcaklıkları düşürmese de vatandaşlara rahat bir nefes aldıracak.

        Yarın Marmara, Karadeniz, Güneydoğu ve Akdeniz'de yağış bekleniyor.

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