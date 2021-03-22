'Yağmur sularının yüzde 40'ı kayıp'

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Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 22 Mart 1993’te alınan resmi kararla ilan edilen Dünya Su Günü ile, tatlı su kaynaklarının önemine dikkat çekilmesi ve bu kaynakların sürdürülebilir yönetimine odaklanılmasını sağlamak amaçlanıyor.

Dünya Su Günü kapsamında açıklamalarda bulunan global su yönetimi firması ACO’nun Türkiye Genel Müdürü Kerem Altınöz, suyun caddelerde, meydanlarda, tünellerde ve sokaklarda yüzeyde birikmeden hızlı drenajının sağlanmasının, depolanıp arıtılmasının ve kayıpsız bir şekilde doğaya geri verilmesinin en ekonomik, doğa dostu ve efektif çözüm olduğunu bildirdi.

Altınöz, kamuoyunda Türkiye’nin su zengini olduğu konusunda yanlış bir inanış olduğunu belirterek, "Bu, ‘sudan ucuz’ gibi deyimlerle dilimize bile yansımış durumda. Oysa Türkiye, kişi başına düşen temiz su miktarı baz alınarak yapılan değerlendirmeye göre 10 yıllardır yarı kurak coğrafyalar arasında yer alıyor" dedi.

Son yıllarda oluşmaya başlayan bilinçle yapılan kampanyaların daha çok alınacak bireysel tedbirlerle sınırlı kaldığını hatırlatan Kerem Altınöz, "Biz toplum olarak genellikle bireysel su tasarrufu üzerine odaklanıyoruz. Asıl odaklanacağımız ve susuzluk sorununa en etkili çözüm olacak şey, duş alırken ya da ellerimizi yıkarken suyu kapatmaktan ziyade kentsel çözümler getirmek. Evsel değil kentsel su tasarrufu gerekli" ifadelerini kullandı.

'YAĞMUR SULARININ YÜZDE 40'INI KAYBEDİYORUZ'

Kentlerin günümüzde iklim değişikliğinin etkisiyle kısa zamanda büyük miktarlarda yağmur aldığını ve bu suyun doğru yönetiminin hem sel baskını gibi tehlikeleri engellediğini, hem de ciddi bir kullanılabilir su kaynağı sağladığını belirten Altınöz, "Kentlerimizin geleceğini asıl kurtaracak olan yağmur sularının kayıpsız bir şekilde sisteme sokulmasıdır. Bugün maalesef bu değerli kaynağın yüzde 40’ını döngü içerisinde kaybediyoruz. Evlerimizde ve işyerlerimizde kullandığımız su aslında kaybedilen bir su değil. Kurulacak doğru sistemlerle bu suları tekrar tekrar döngüye sokup kullanmamız mümkün” diye konuştu.

ACO Türkiye Genel Müdürü Kerem Altınöz, sadece yağmur suyunu değil, tüm atık sular doğru şekilde toplama ve arıtma yöntemleriyle tekrar kullanılır hale getirildiğinde, bireysel su tasarrufu gibi minimal önlemlere daha az ihtiyaç duyulacağını belirtti.