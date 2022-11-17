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Yağmur Tanrısevsin dünyaca ünlü markanın ekran yüzü oldu! Reklam çekiminde alacağı para dudak uçuklattı!

Güneşi Beklerken dizisi ile adından söz ettiren Yağmur Tanrısevsin son olarak Kalp Yarası dizisi ile ekran karşısına geçti. Gökhan Alkan, Merve Çağıran ve Burçin Abdullah ile birlikte rol alan Tanrısevsin, dünyaca ünlü lüks bir mağazanın marka yüzü oldu. Ünlü oyuncunun reklam çekiminde alacağı para ise dudak uçuklattı.

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  • Yağmur Tanrısevsin dünyaca ünlü markanın ekran yüzü oldu! Ünlü oyuncunun reklam çekiminde alacağı para dudak uçuklattı!

    Ünlü oyuncu Yağmur Tanrısevsin, yer aldığı yapımlar ve özel hayatıyla sık sık gündeme geliyor.
  • Yağmur Tanrısevsin dünyaca ünlü markanın ekran yüzü oldu! Ünlü oyuncunun reklam çekiminde alacağı para dudak uçuklattı!

    Kaçak, Pis Yedili, Adını Feriha Koydum gibi yapımlarda rol alan ünlü oyuncu Güneşi Beklerken dizisi ile adını geniş kitlelere duyurmayı başardı.
  • Yağmur Tanrısevsin dünyaca ünlü markanın ekran yüzü oldu! Ünlü oyuncunun reklam çekiminde alacağı para dudak uçuklattı!

    Tanrısevsin son olarak başrollerinde Gökhan Alkan, Merve Çağıran ve Burçin Abdullah gibi ünlü oyuncularla birlikte Kalp Yarası dizisinde boy gösterdi.
  • Yağmur Tanrısevsin dünyaca ünlü markanın ekran yüzü oldu! Ünlü oyuncunun reklam çekiminde alacağı para dudak uçuklattı!

    32 yaşındaki oyuncunun, İtalya Milano'da dünyaca ünlü bir mağazanın marka yüzü olduğunu iddia edildi.
  • Yağmur Tanrısevsin dünyaca ünlü markanın ekran yüzü oldu! Ünlü oyuncunun reklam çekiminde alacağı para dudak uçuklattı!

    Sosyal medyada yer alan iddialara göre Yağmur Tanrısevsin'in reklam çekiminden alacağı para ortaya çıktı.
  • Yağmur Tanrısevsin dünyaca ünlü markanın ekran yüzü oldu! Ünlü oyuncunun reklam çekiminde alacağı para dudak uçuklattı!

    Ünlü oyuncunun reklam çekiminden 500 bin euro (9 milyon 600 bin TL) aldığı iddia edildi.
  • Yağmur Tanrısevsin dünyaca ünlü markanın ekran yüzü oldu! Ünlü oyuncunun reklam çekiminde alacağı para dudak uçuklattı!
  • Yağmur Tanrısevsin dünyaca ünlü markanın ekran yüzü oldu! Ünlü oyuncunun reklam çekiminde alacağı para dudak uçuklattı!
  • Yağmur Tanrısevsin dünyaca ünlü markanın ekran yüzü oldu! Ünlü oyuncunun reklam çekiminde alacağı para dudak uçuklattı!
  • Yağmur Tanrısevsin dünyaca ünlü markanın ekran yüzü oldu! Ünlü oyuncunun reklam çekiminde alacağı para dudak uçuklattı!
  • Yağmur Tanrısevsin dünyaca ünlü markanın ekran yüzü oldu! Ünlü oyuncunun reklam çekiminde alacağı para dudak uçuklattı!
  • Yağmur Tanrısevsin dünyaca ünlü markanın ekran yüzü oldu! Ünlü oyuncunun reklam çekiminde alacağı para dudak uçuklattı!
  • Yağmur Tanrısevsin dünyaca ünlü markanın ekran yüzü oldu! Ünlü oyuncunun reklam çekiminde alacağı para dudak uçuklattı!
  • Yağmur Tanrısevsin dünyaca ünlü markanın ekran yüzü oldu! Ünlü oyuncunun reklam çekiminde alacağı para dudak uçuklattı!
  • Yağmur Tanrısevsin dünyaca ünlü markanın ekran yüzü oldu! Ünlü oyuncunun reklam çekiminde alacağı para dudak uçuklattı!
  • Yağmur Tanrısevsin dünyaca ünlü markanın ekran yüzü oldu! Ünlü oyuncunun reklam çekiminde alacağı para dudak uçuklattı!
  • Yağmur Tanrısevsin dünyaca ünlü markanın ekran yüzü oldu! Ünlü oyuncunun reklam çekiminde alacağı para dudak uçuklattı!
  • Yağmur Tanrısevsin dünyaca ünlü markanın ekran yüzü oldu! Ünlü oyuncunun reklam çekiminde alacağı para dudak uçuklattı!
  • Yağmur Tanrısevsin dünyaca ünlü markanın ekran yüzü oldu! Ünlü oyuncunun reklam çekiminde alacağı para dudak uçuklattı!
  • Yağmur Tanrısevsin dünyaca ünlü markanın ekran yüzü oldu! Ünlü oyuncunun reklam çekiminde alacağı para dudak uçuklattı!
  • Yağmur Tanrısevsin dünyaca ünlü markanın ekran yüzü oldu! Ünlü oyuncunun reklam çekiminde alacağı para dudak uçuklattı!
  • Yağmur Tanrısevsin dünyaca ünlü markanın ekran yüzü oldu! Ünlü oyuncunun reklam çekiminde alacağı para dudak uçuklattı!
  • Yağmur Tanrısevsin dünyaca ünlü markanın ekran yüzü oldu! Ünlü oyuncunun reklam çekiminde alacağı para dudak uçuklattı!
  • Yağmur Tanrısevsin dünyaca ünlü markanın ekran yüzü oldu! Ünlü oyuncunun reklam çekiminde alacağı para dudak uçuklattı!
  • Yağmur Tanrısevsin dünyaca ünlü markanın ekran yüzü oldu! Ünlü oyuncunun reklam çekiminde alacağı para dudak uçuklattı!
  • Yağmur Tanrısevsin dünyaca ünlü markanın ekran yüzü oldu! Ünlü oyuncunun reklam çekiminde alacağı para dudak uçuklattı!
  • Yağmur Tanrısevsin dünyaca ünlü markanın ekran yüzü oldu! Ünlü oyuncunun reklam çekiminde alacağı para dudak uçuklattı!
  • Yağmur Tanrısevsin dünyaca ünlü markanın ekran yüzü oldu! Ünlü oyuncunun reklam çekiminde alacağı para dudak uçuklattı!
  • Yağmur Tanrısevsin dünyaca ünlü markanın ekran yüzü oldu! Ünlü oyuncunun reklam çekiminde alacağı para dudak uçuklattı!
  • Yağmur Tanrısevsin dünyaca ünlü markanın ekran yüzü oldu! Ünlü oyuncunun reklam çekiminde alacağı para dudak uçuklattı!
  • Yağmur Tanrısevsin dünyaca ünlü markanın ekran yüzü oldu! Ünlü oyuncunun reklam çekiminde alacağı para dudak uçuklattı!
  • Yağmur Tanrısevsin dünyaca ünlü markanın ekran yüzü oldu! Ünlü oyuncunun reklam çekiminde alacağı para dudak uçuklattı!
  • Yağmur Tanrısevsin dünyaca ünlü markanın ekran yüzü oldu! Ünlü oyuncunun reklam çekiminde alacağı para dudak uçuklattı!
  • Yağmur Tanrısevsin dünyaca ünlü markanın ekran yüzü oldu! Ünlü oyuncunun reklam çekiminde alacağı para dudak uçuklattı!
  • Yağmur Tanrısevsin dünyaca ünlü markanın ekran yüzü oldu! Ünlü oyuncunun reklam çekiminde alacağı para dudak uçuklattı!
  • Yağmur Tanrısevsin dünyaca ünlü markanın ekran yüzü oldu! Ünlü oyuncunun reklam çekiminde alacağı para dudak uçuklattı!
  • Yağmur Tanrısevsin dünyaca ünlü markanın ekran yüzü oldu! Ünlü oyuncunun reklam çekiminde alacağı para dudak uçuklattı!

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