"TEDAVİME EVDE DEVAM EDİYORUM"

"Koronavirüsü orta şiddette atlatıyorum" diyen ünlü oyuncu, şu ifadeleri kullandı:

Bir süredir apartman komşularımdan bazılarında Covid-19 vardı. Geçtiğimiz çarşamba akşamı, baş ağrısı ve ateş ile kendini gösterince test yaptırdım. Sonucun pozitif olduğunu öğrendim. Bir saat içinde de kullanacağım ilaçlarım eve geldi. Karantina ve izolasyon süreci hakkında telefonla bilgilendirildim.

Bugün 7. günüm ve tedavime devam ediyorum. Karantina kurallarına uyuyorum. Orta şiddetle atlatıyorum sanırım. İyi beslenerek dinleniyorum. Ben çok dikkat etmeme, sürekli maske takarak ve mesafemi ayarlayarak, iletişim kurmama rağmen Covid-19'a yakalandım... Sağlık en önemli nimet! Bunu bir kere daha anladım.