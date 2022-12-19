'Keloğlan', 'Medine', 'Randiman' gibi birçok projede yer alan ve 'Alemin Kralı'nda hayat verdiği 'Ahsen Kral' ile hafızalara kazınan oyuncu Yağmur Ün, 11 Mayıs 2022'de doktor Doğaç Ergezen ile dünyaevine girmişti. Mutlu birliktelikleri süren çift, 16 Aralık 2022'de ilk çocuklarını kucaklarına aldı.