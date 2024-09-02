Yağmurdan korunurken can verdiler!

Aksaray'ın Gülağaç ilçesinde, yağmurdan korunmak için sığındıkları balkonun altında silahlı saldırıya uğrayan iki kişiden biri öldü, diğeri ağır yaralandı, saldırgan da çevredekiler tarafından darp edildi.

AA'da yer alan habere göre Gülağaç ilçesine bağlı Akmezar köyünde, yağmurdan korunmak için komşularının evinin balkonunun altına sığınan Veli Tan (30) ve Beytullah Erdoğan (23), kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısına uğradı.

SALDIRGANI YAKALAYIP DARP ETTİLER Silah seslerini duyan Tan ve Erdoğan'ın yakınları, saldırganı yakalayarak darp etti. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gülağaç Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Veli Tan, hayatını kaybetti. Beytullah Erdoğan ve kimliği belirlenemeyen saldırgan, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.