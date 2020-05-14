Yahşihan'da 600 aileye gıda yardımı - KIRIKKALE

AA

Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, yaptığı açıklamada, salgın nedeniyle işini kaybetmiş ve geliri azalmış vatandaşlar için gıda yardım paketi kampanyası başlattıklarını belirtti.Belediye ile işbirliği içinde çalışan esnaf, belediye meclis üyeleri, başkan yardımcıları ve belediye personelinin de desteği ile gerçekleştirilen kampanyada, 600 gıda paketi hazırlandığını aktaran Türkyılmaz, şunları kaydetti:"İlçemizde bulunan 30 küçük esnafımı 20'şer koli hazırladı ve paralarını hemen teslim ettik. Bugünden itibaren ilçemizde ikamet eden 600 aileye yardım paketlerini teslim edeceğiz. Türk ve Müslüman kimliğine yakışır bir şekilde gıda paketlerini verirken aynı zamanda imecenin, kültürümüzün ve dar günde bir araya gelmemizin önemini sergilemiş olacağız. Buradan koronavirüsten dolayı mağdur olmuş ailelerimize sabırlı olmalarını, bu krizin de günün birinde gideceğini ve elimizden geldiği kadar herkese yardımcı olacağımızı bildirmek isterim."