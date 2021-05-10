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HaberlerDünyaOrtadoğuİsrail Filistin Son Dakika: Mescid-i Aksa gösterisine katılan Filistinliyi arabayla ezdi
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Yahudi yerleşimci Mescid-i Aksa gösterisine katılan Filistinliyi arabayla ezdi

Yahudi yerleşimci Mescid-i Aksa gösterisine katılan Filistinliyi arabayla ezerken İsrail polisi ise yerleşimciyi korumak için silah doğrulttu

İsrail Filistin Son Dakika: Mescid-i Aksa gösterisine katılan Filistinliyi arabayla ezdi
AA

Yahudi yerleşimci Mescid-i Aksa gösterisine katılan Filistinliyi arabayla ezdi. İsrail polisi tepki gösteren Filistinlilerden yerleşimciyi korumak için çevredekilere silah doğrulttu.

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