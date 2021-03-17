Yahudi yerleşimcilere sorduk: Neden işgal altındaki Filistin topraklarında yaşamayı seçtiniz?

Batı Şeria'da bulunan 250'den fazla yasa dışı Yahudi yerleşim biriminde yaşayanların sayısı yarım milyona ulaşmış durumda. İsrail devleti, 1967'den beri askeri yönetim altında tuttuğu bu topraklardaki Yahudi yerleşimci sayısını artırmak için bölgelerde yaşamayı seçenlere vergi muafiyeti dahil birçok ekonomik ayrıcalık sunuyor. Kudüs yakınlarında olan Maali Adumim, yaklaşık 70 bin kişilik nüfusuyla Batı Şeria'daki bu yerleşim birimlerinin en büyüklerinden biri.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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