Yakalanan 6 hırsızlık şüphelisinden 3'ü tutuklandı

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İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kentte bir telekomünikasyon şirketine ait 100 metre ve özel hastaneden de 10 metre elektrik kablosu ile iş yerinden klima dış ünitesi ve kadın çantasından cüzdan çalındığı ihbarları üzerine çalışma başlattı.Ekipler, hırsızlıkların gerçekleştiği bölgelerdeki güvenlik kamerası kayıtlarından kimliklerini belirlediği 6 şüpheliyi yakaladı.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.