Kayseri’de seri katilin ilk adımı 15 Şubat 1998 günü av malzemeleri satan bir dükkana girerek, otomatik av tüfeği ile çok sayıda fişek çalmasıyla başladı. Sıradan bir hırsızlık gibi görülen bu olay, seri cinayetlerin başlangıcına neden oldu. 3 Mart 1998 günü terk edilmiş bir aracın içinde kan izleri tespit edildi. Bir süre sonra da aracın sahibi Yaşar Sezer’in cesedi kanal boyu mevkii’nde bulundu. Bu olaydan sonra 2 kişi yaralandı ve Memiş Dİnçaslan da öldürüldü. Yaşanan olayların haritası ilginçti. Olaylar, 10 kilometrelik uzunluğunda, 4 kilometre genişliğindeki kanal boyu bölgesindeydi.

POLİSLE ÇATIŞTI GÖZALTINA ALINDI

Polisin seri katille ilk karşılaşması 5 Mayıs 1998 yılında oldu. Bisikletli bir şüpheli olarak görülen Kayapınar, polise ateş açarak kaçtı. Saldırıda polis memuru İlhan Duruş yaralandı. Bir süre sonra şüpheli olarak görülen Hamdi Kayapınar gözaltına alındı.

SERBEST KALDI

Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre; Kayapınar yakalandığında ilk olayın üzerinden 4 ay geçmişti. Bu 4 ayda 2 cinayet, 3 silahla yaralama ve 2 hırsızlık olayı gerçekleşmişti. Tüm bunların faili Kayapınar’dı. Ama o dönem delil yetersizliğinden Kayapınar serbest kaldı.

19 AYLIK BOŞLUK

Serbest kalmasından tam 19 ay sonra yani 2 Ocak 2001 yılında korku yeniden ortaya çıktı. Önce bir kişi silahlı saldırı sonucu yaralandı, ardından İbrahim Genç öldürüldü. İkisi de benzin istasyonunda gece bekçisiydi. Bir ay sonra, 9 Şubat 2001’de önce içinde kaz izleri bulunan araç, sonra da 3 kişinin cesedi 10 kilometre uzaklıktaki inşaat alanında bulundu. Seri katil geri dönmüştü. Önceki cinayet ve saldırı olayların gerçekleştiği bölgede yeni cinayetlerin işlenmesiyle polis eski dosyaları yeniden inceledi. Aradakı 19 ayda Hamdi Kayapınar’ın askere gidip geldiği tespit edildi. Kayapınar askerde olduğu dönemde o bölgede hiç saldırı yaşanmamıştı.

KARAKOLA KENDİ GELDİ

Eve baskın yapıldı. Kayapınar kaçtı. Evde yapılan aramada, kanlı pantolon bulundu. Yapılan DNA incelemesinde kanın en son öldürülen Cafer Şahin’e ait olduğu belirlendi.Baskından 3 gün sonra Kayapınar, dayısı ile birlikte karakola gelerek ‘Polisler beni arıyormuş. Benim suçum yok’ dedi. Ancak polisin elde ettiği delillerden haberi yoktu.

‘ŞİMDİ PİŞMAN OLDUM’

Emniyette 3 gün sorgulandı. Kayapınar en son suçunu itiraf etti. Polis Kayapınar’a iki önemli soru sordu. Bunlardan biri ‘Pişman mısın’ dedi. Seri katil buna ‘Şu an pişman oldum. Bu duyguyu yaşıyorum ama yakalanmadan önce hiç bir olayda bu duyguyu yaşamadım. Sadece Memiş Dinçaslan’dan iki milyon para çıkınca ucuza gitti diye üzüldüm’ diyerek korkunç yüzünü tekrarladı.

‘YAKALANSAM İKİNCİYİ, ÜÇÜNCÜYÜ YAPAMAZDIM’

Polis, bu kez de ‘Tehdit edip paraları alabilirdin. Öldürdükten sonra paraları almak yerine öldürmeden de alabilirdin. Niçin bunları yaptın’ diye sordu. Kayapınar bu soruya ‘O zaman yakalanırdım. İkinci, üçüncü işleri yapamazdım’ diye cevap vererek caniliğini bir kez daha göstermiş oldu.

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