Yakalanıp yere yatırılan kapkaççıya tepki gösterdi!

DHA'nın haberine göre olay, geçtiğimiz cumartesi günü saat 19.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre şüpheli bir kişi, yolda yürüyen kadının elindeki telefonu çalarak kaçmaya başladı. Kadının çığlıkları üzerine çevredekiler şüpheliyi kovalayarak takip etti.

ÇEVİK KUVVET MÜDAHALE ETTİ

Şüpheli takip sonucunda yakalanarak yere yatırıldı. Bu sırada oradan geçen Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memurları da olaya müdahale etti. Telefonunun çalındığını iddia eden ve yere yatırılan şüphelinin bulunduğu yere gelen kadın güçlükle sakinleştirildi. Şüphelinin üzerine yürüyen kadın, "Nerede o. Bu kapkaççı değil mi. Telefonumu ver" diyerek bağırdı. Kadın, olay yerindekiler tarafından sakinleştirildi. Şüpheli ise daha sonra polis merkezinde görevli ekiplere teslim edildi.