Yakıt alırken, çalışanları bıçakladılar

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem 3. Sayfa SON DAKİKA: Yakıt alırken, çalışanları bıçakladılar - Kayseri haberleri
ABONE OL

Yakıt almaya geldiler, 'yan baktın' diye çalışanları bıçakladılar

Kayseri'de, otomobillerine yakıt almak için akaryakıt istasyonuna gelen alkollü 4 kişi, kendilerine yan bakıldığı iddiasıyla istasyon çalışanı 2 kişiyi bıçaklayarak kaçtı. Yaralılar hastanede tedaviye alınırken, şüpheliler ise kaçtı

SON DAKİKA: Yakıt alırken, çalışanları bıçakladılar - Kayseri haberleri
Yakıt alırken, çalışanları bıçakladılar
0:00 / 0:00
DHA

Olay, akşam saatlerinde Kocasinan ilçesi Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı üzerindeki bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. İddiaya göre, otomobillerine yakıt almak için akaryakıt istasyonuna gelen alkollü 4 kişi, araca yakıt dolduran Emre Taşdemir ile kendilerine yan baktığı gerekçesiyle tartışmaya başladı.

Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Akaryakıt istasyonundaki yıkama fırçalarının da sopa olarak kullanıldığı kavgada şüphelilerden birisi bıçakla akaryakıt istasyonu çalışanı Emre Taşdemir ve Gökhan Kevioğlu'nu bıçakladı. Şüpheliler, istasyon görevlisi Mehmet B.'yi de darbedip, olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekipleri bıçakla yaralanan Emre Taşdemir ve Gökhan Kevioğlu'nu Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

DÜĞÜN MAGANADASI... Son dakika: Havaya ateş açtı, başından vurdu! Samsun haberleri
GÜNDEM Düğün magandası başından vurdu!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Diyarbakır'daki programına telefonla bağlanarak katılımcı
GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyanet'in programında ...
YAĞMUR! Son dakika hava durumu 13 Eylül: 5 bölge için uyarı - Meteoroloji
GÜNDEM Meteoroloji'den haritalı uyarı! 5 bölgede sağanak!
Düğünden dönenleri taşıyan otomobil şarampole devrildi: 4 yaralı
GÜNDEM İzmir'de düğün dönüşü trafik kazası: 4 yaralı
Adana'da otobanda zincirleme trafik kazası: 9 yaralı
GÜNDEM Adana'da zincirleme kaza: 9 yaralı
Kars'ta denetimli serbestlikten cezaevinden çıkan kişi, cinayet işledi
GÜNDEM Denetimli serbestlikten çıktı kayınbiraderini öldürdü
Kadıköy'de iş yeri deposunda çıkan yangın korkuttu
GÜNDEM Kadıköy'de iş yeri deposunda yangın paniği
Ankara'da iki aracın çarpıştığı feci kazada 5 kişi öldü
GÜNDEM Ankara'da feci kaza: 5 ölü!
Bartın'da denizde ceset görüldüğü ihbarı ekipleri harekete geçirdi
GÜNDEM Denizde cansız beden ihbarı ekipleri harekete geçirdi
Bursluluk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2021? İOKBS sonuçları hangi gün, saat kaçta yayınlanacak?
GÜNDEM Bursluluk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2021?

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.