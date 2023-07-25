Yaklaşık bir aydır kamuoyu önüne çıkmayan Çin Dışişleri Bakanı Qin Gang görevden alındı. Gang'in yerine Wang Yi getirildi.

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Uzun süredir nerede olduğu merak edilen Gang'in görevden alınmasına ilişkin herhangi bir neden belirtilmedi.