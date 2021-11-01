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Yalancı 7. bölüm 3. fragmanı yayınlandı! Yalancı dizisinin 7. bölümünde neler olacak?

Yalancı'nın yeni bölümünden üçüncü fragman yayınlandı. Gerilimin ve heyecanın artacağı bir bölümün sinyallerini veren tanıtımda Deniz, Mehmet Emir'in yeni kurbanını uyarmaya çalışırken delil aramaya devam ediyor. İşte Yalancı 7. bölüm 3. fragmanı

Yalancı 7. bölüm 3. fragmanı yayınlandı! Yalancı dizisinin 7. bölümünde neler olacak?

Show TV'nin Süreç Film imzalı dizisi Yalancı'nın yeni bölümünden bir fragman daha yayınlandı. Yalancı 7. yeni bölümde Mehmet Emir ve Deniz arasındaki kovalamaca oyunu giderek tehlikeli bir hal almaya başlıyor ve Mehmet Emir, Deniz'i öldürmeye çalışıyor. Deniz, Mehmet Emir'in elinden nasıl kurtulacak merakla bekleniyor.

İşte Yalancı'nın 7. Bölüm 3. Tanıtımı;

YALANCI'NIN YEDİNCİ BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Mehmet Emir karanlık sırlarını bir bir Deniz'e anlatmıştır. Mehmet Emir de artık gergindir. Ama Deniz'le ilgili takıntısı, onu sinirlendirmek için tekrar avlanmaya iter. Deniz bu yeni kurbanın kim olduğunu bulabilecek midir? Bir yandan yaptığı hatadan dolayı pişman olan Murat, Deniz'e yeni bir ipucu getirir. Deniz onu en derinden yaralayan eski kocası ile iş birliği yapacak mıdır?

Show TV'de yayınlanan, yapımcılığını Süreç Film'in üstlendiği, yönetmenliğini başarılı isim Hülya Gezer'in yaptığı, senaryosunu Yazıhane ekibinin kaleme aldığı Yalancı dizisinin başrollerinde Burçin Terzioğlu, Salih Bademci, Hazal Türesan, Cemal Toktaş ve Şahin Irmak yer alıyor. Onlara İmer Özgün, Murat Kılıç, Serkan Tınmaz, Efsane Odağ, Fatih Berk Şahin, Emir Çubukçu, Öyküsu Özyürek, Ozan Ayhan, Gizem Erman Soysaldı, Mesut Yılmaz, Doğa Karakaş, Sema Çeyrekbaşı, Özgür Şahin gibi başarılı isimler eşlik ediyor.

"Yalancı" özetsiz yeni bölümüyle yarın akşam saat 20.00'de Show TV'de!

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